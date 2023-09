„Sport am Sonntag“ mit Max Franz’ hartem Weg zurück

Am 3. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. September 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Max Franz – der harte Weg zurück

Zehn Monate nach seinem schweren Sturz spricht der Skistar über seine Reha, schmerzhafte Momente und die Ziele für die kommenden Monate.

Jakob Schubert & Jessica Pilz – die Kletter-Asse live zu Gast

Nach dem WM-Medaillenregen in Bern und der erfolgreichen Olympia-Quali gilt der Fokus jetzt Paris 2024.

Kuss-Skandal statt Titel-Euphorie – Sexismus im Fußball

Zur aktuellen Situation in Spanien sind ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Claudia Koller vom österreichischen Zentrum für Genderkompetenz live im Studio.

Christoph Freund – der neue Sportdirektor von Bayern München

Nach 17 erfolgreichen Jahren verlässt er Salzburg und bestimmt ab jetzt die Geschicke des deutschen Serienmeisters mit.

Beachvolleyball am Sand – ein Jahr vor Paris

Das letzte Heimturnier von Clemens Doppler als Maßstab für den Zustand des österreichischen Beachvolleyball-Sports.

