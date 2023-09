SPÖ-Termine von 4. September bis 10. September 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 4. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour die Steiermark. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

DIENSTAG, 5. September 2023:

11.00 Uhr SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr nimmt an der Veranstaltung „Gletscherbegräbnis am Großglockner“, organisiert von Protect Our Winters Austria, teil (Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Großglockner-Hochalpenstraße).

DONNERSTAG, 7. September 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“ findet ein Gespräch mit Helfried Carl (Diplomat) und Philipp Ther (Historiker, Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien) zum Thema „Wie der Westen den Frieden verloren hat“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/53fd7wwe (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 8. September 2023:

Petra Bayr, Präsidentin des Rates des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF), SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und Globale Entwicklung besucht das Straßenfest der Aids Hilfe Wien. Weitere Informationen unter: https://aids.at/aktivitaeten/

SAMSTAG, 9. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Kärnten. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

SONNTAG, 10. September 2023:

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler besucht im Rahmen seiner Comeback-Tour Wien. Infos unter https://tinyurl.com/bdhdjr76

