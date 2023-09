#EFA23: Gerstbauer Strategic lädt zur Weinverkostung auf der Böglalm

Alpbach/Tirol (OTS) - Gute Gespräche auf Augenhöhe und ausgezeichnete Weine auf beachtlicher Seehöhe – bereits zum elften mal richtete Gerstbauer Strategic die exklusive Weinverkostung im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach auf der Böglalm aus. Die prominenten Gastgeber 2023 waren der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler, Brainloop Aufsichtsrat Ulf Gartzke und der Firmengründer und CEO Gerald Gerstbauer persönlich. Der Einladung in lichte Höhen folgten Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Und nicht nur der Landeshauptmann vertrat an diesem Abend die Steiermark – Starwinzer Erwin Sabathi präsentierte unter dem Titel „Best of Steiermark“ einige der besten Weine seiner Region.

Unter den hochkarätigen Gästen befanden sich unter anderem Österreich´s Finanzminister Magnus Brunner und seine luxemburger Amtskollegin Yuriko Backes, der wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky sowie der tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, die CEOs von Palfinger, Andreas Klauser und A1, Thomas Arnoldner.

Christopher Drexler: „Die vielfältigen steirischen Weine und ihre exzellente Qualität sind eine Visitenkarte für das grüne Herz. Erwin Sabathi bringt in diesem Jahr das breite Spektrum und die erstklassige steirische Weinkultur nach Tirol. Ich bin stolz, dass wir ein Stück unserer Heimat in Alpbach präsentieren und damit die Lust auf noch mehr Steiermark wecken können.“

Ulf Gartzke, Aufsichtsrat, Brainloop AG: „Gerade in Zeiten komplexer ökonomischer und geopolitischer Herausforderungen – nicht zuletzt im Bereich IT-Sicherheit – ist der persönliche Austausch zwischen Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unerlässlich. Entsprechend freue ich mich, dass die Brainloop AG dieses Jahr zu den Veranstaltern der traditionellen Weinverkostung auf der Böglalm im Rahmen des European Forum Alpbach zählt.“

Gerald Gerstbauer, CEO, Sprenger-Gerstbauer Consulting GmbH: „Hinhören, zuhören und Einigkeit demonstrieren – das war in und für Europa historisch gesehen wohl selten von größerer Bedeutung. Deshalb freut es mich, dass wir wieder zahlreiche Gäste aus den verschiedensten Sektoren begrüßen durften, die in der Position sind, die Zukunft unseres Kontinents positiv zu beeinflussen. Besonders danken möchte ich Erwin Sabthi, der dem Event neben guten Gedanken auch guten Geschmack im wahrsten Sinne verliehen hat.“

Über Gerstbauer Strategic International

Die Gerstbauer Strategic unterstützt nachhaltiges Wachstum durch Business Consulting und Networking. Wir entwickeln Vertriebsstrategien und unterstützen Marketing und Salesaktivitäten von KMUs, Hidden Champions, und globalen Playern. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf Nachhaltigkeit und hohe soziale Kompetenz. Die Verbindung aus Kultur und Wirtschaft ermöglicht beiden Bereichen neue Perspektiven und Chancen und bildet ein solides Fundament unseres Portfolios. Mit unseren Partnern in Tel Aviv, Istanbul, Almaty, Tashkent und Entebbe betreuen wir Kunden in Europa, Zentralasien, Afrika und Lateinamerika bei strategischen Projekten.

