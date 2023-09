Valvoline Global Operations beteiligt sich an der HAERTOL Chemie GmbH (FOTO)

Magdeburg (ots) - HAERTOL und Valvoline Global geben die Unterzeichnung einer Partnerschaft bekannt, die eine Kapitalbeteiligung von Valvoline Global an der HAERTOL Chemie GmbH beinhaltet. Die HAERTOL Chemie GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von Wärmeträgerflüssigkeiten für die Automobilindustrie; Valvoline Global ein weltweit führender Anbieter von Automobil- und Industrielösungen.

Seit 2018 unterhalten das Magdeburger Unternehmen HAERTOL und der US-Konzern Valvoline eine internationale Lizenz- und Vertriebspartnerschaft. Im Rahmen dieser gemeinsamen Partnerschaft vertreibt Valvoline das Premium-Kühlmittel FROSTOX®HT-12 von HAERTOL in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum; HAERTOL darf im Gegenzug Valvoline-Technologie produzieren und verkaufen. HAERTOL und Valvoline Global verbindet der Fokus auf Automobilprodukte für die Mobilität der Zukunft.

Dr. Marco Bergemann, geschäftsführender Gesellschafter der HAERTOL Chemie GmbH, freut sich über den Ausbau der Kooperation: "Das Engagement eines Global Players wie Valvoline bedeutet eine große Ehre und Wertschätzung. Die Kapitalbeteiligung der Valvoline Global verschafft HAERTOL zusätzliche Möglichkeiten, Innovationen und globale Zukunftsprojekte zu realisieren, unsere chemisch-technische Forschungs- und Entwicklungskompetenz auszubauen sowie die Nachfrage nach erneuerbaren Lösungen wie biobasierten Produkten für die Elektromobilität stärker zu bedienen."

Für Valvoline Global ist die strategische Investition Teil eines kontinuierlichen Engagements, um mit Produkten und Dienstleistungen die Bedürfnisse der Verbraucher und Kunden weltweit besser zu erfüllen. Als innovatives Unternehmen konzentriert sich Valvoline Global auf die Entwicklung neuartiger Automobiltechnologien und die Zukunft der Mobilität. Von der erweiterten Beziehung zu HAERTOL verspricht sich das Unternehmen einen Mehrwert für bestehende und neue Kunden.

HAERTOL Chemie GmbH

HAERTOL ist ein führender europäischer Hersteller und Lieferant von Premium-Frostschutzprodukten und Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung chemischer Produkte, darunter FROSTOX®-Frostschutzmittel, Wärmeträgerflüssigkeiten, Spezialprodukte für die Automobilindustrie, die Energieerzeugung und andere Anwendungen, die auf vier Kontinenten vertrieben werden. Das 1952 gegründete Unternehmen hat sich zu einem der führenden Hersteller von Automobilchemikalien entwickelt. Es ist ein zertifizierter Lieferant von Kühlerfrostschutzmitteln für große europäische Premium-OEMs. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.haertol.de.

Über Valvoline(TM) Global Operations

Valvoline Global ist ein weltweit führender Anbieter von Automobil- und Industrielösungen, der zukunftsweisende Produkte und erstklassige Dienstleistungen für Partner auf der ganzen Welt entwickelt. Das 1866 gegründete Unternehmen führte das erste Markenmotoröl der Welt ein und entwickelte eine hohe Markenbekanntheit und Kundenzufriedenheit über mehrere Produktkanäle hinweg. Mit Verkäufen in mehr als 140 Ländern und Gebieten sind die Lösungen von Valvoline Global für jeden Motor und Antriebsstrang erhältlich, einschließlich Fahrzeugen mit hoher Kilometerleistung und Schwerlastfahrzeugen, und werden an mehr als 80.000 Standorten angeboten. Valvoline Global treibt die Zukunft der Mobilität durch innovative Lösungen für Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsmotoren voran - und das Unternehmen wird auch in Zukunft Lösungen für globale Herausforderungen in der Automobilbranche und der Industrie anbieten. Weitere Informationen erhalten Sie hier: ValvolineGlobal.com.

Rückfragen & Kontakt:

Medien-Kontakt:

WBN: Büro für Kommunikation GmbH

Tim Nebel

+49 40-3899110

nebel @ wbn-hamburg.de



Unternehmens-Kontakt:

HAERTOL Chemie GmbH

Dr. Marco Bergemann

+49 40-602297-1

marco.bergemann @ haertol.de



Valvoline Global

Abby Malik

+1 (606)-923-8864

abby.malik @ valvolineglobal.com