Wölbitsch ad Wien Holding Arena: Jeder Skandal in Wien hat das gleiche Muster​

Causa erinnert an Anfänge des Wien Energie Skandals – Hanke und Ludwig sind ein schlechtes Duo

Wien (OTS) - Die aktuellen Vorgänge rund um die Wien Holding Arena erinnern frappant an die Causa Wien Energie. Einmal mehr stehen Intransparenz, Geheimniskrämerei, schlechtes Management und fehlende Abstimmung unter den politischen Verantwortlichen an der Tagesordnung. Eines ist völlig klar: Die Stadtregierung hat schlichtweg nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt“, so VP-Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der aktuellen Berichterstattung.



Die Ungereimtheiten rund um die Vergabe an den privaten Partner werden stetig mehr. Und angeblich soll es laut Medien auch zwischen Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Hanke zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Die Parallelen zu den Vorgängen bei der Wien Energie seien somit unverkennbar. Diese Entwicklungen seien zudem ein weiterer Beleg dafür, dass das Beteiligungsmanagement der Stadt eine massive Schwachstelle sei.



„Die Wiener Stadtregierung stolpert von einem Desaster zum nächsten. Es kann nicht sein, dass angesichts der massiven Unprofessionalität dieses Leuchtturmprojekt derart in Mitleidenschaft gezogen wird und möglicherweise letztendlich ein ähnliches finanzpolitisches Schicksal wie das Krankenhaus Nord erleidet. Wir fordern Stadtrat Hanke erneut auf für Aufklärung zu sorgen und durchzugreifen“, so Wölbitsch abschließend. ​



