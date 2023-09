VÖPE Next startete mit „After Dark“-Clubbing durch

Die Young Professionals der Immobilienentwickler setzen auf Zukunftsthemen

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 31. August ließen sich rund 600 junge Immobilienentwickler von der einzigartigen Stimmung des VÖPE Next Clubbing "After Dark" begeistern. Unter dem anregenden Motto „We know how to party“ zeigten die Gäste im angesagten VIEIPEE Hip Hop Club Vienna bis spät nach Mitternacht gutgelaunt wie die Post abgeht. Zwischen den feiernden Young Professionals waren u.a. VÖPE next Vorstand Nadja Holzer sowie die Organisatoren Merlin Trampert und Lewis Probst zu orten. Beim Treffen der jungen Immobilienexperten stand jedoch nicht nur der Spaß im Vordergrund. So bot das Clubbing "After Dark" einen exzellenten Rahmen für neue Begegnungen und inspirierende Diskussionen zu aktuellen Branchenthemen in lockerer Umgebung. Für alle, die nicht dabei waren:

Vermittlung von Know-how

Generell prägen hochkarätige Veranstaltungen die Aktivitäten von VÖPE Next, seit der Verein im Winter 2021/2022 ins Leben gerufen wurde, um ein junges Netzwerk für Projektentwickler zu etablieren. VÖPE Next zählt mittlerweile über 100 Mitglieder, von denen rund 40 aktiv an der Vereinsarbeit teilnehmen und an Zukunftsprojekten mitwirken. So fand bereits zum vierten Mal der VÖPE Next Circle unter unterschiedlichen Themen statt. Dass VÖPE Next auch einen starken Fokus auf das ungezwungene Miteinander der Mitglieder legt, versteht sich bei den Youngstern.

Rückfragen & Kontakt:

PRESSEKONTAKT

epmedia

Wolfgang Wendy

Senior PR Manager

eMail: wolfgang.wendy @ epmedia.at

Tel: +43 699 15126609