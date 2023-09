Erster MINI made in Germany: Der neue MINI Countryman.

MINImalistisch, rein elektrisch und digital: So präsentiert sich der neue MINI Countryman auf der IAA 2023 in München.

Salzburg (OTS) - Charismatisch: Während der neue MINI Countryman seinen typischen Markencharme behält, macht er einen digitalen Quantensprung und punktet mit vielen technologischen Neuheiten im Interieur und ausdrucksstarkem Minimalismus mit Charakter.

„Mit dem vollelektrischen MINI Countryman führt das größte Modell der neuen MINI Fahrzeugfamilie die Marke in eine Ära lokal emissionsfreier Elektromobilität. Der erste in Deutschland gefertigte MINI steht auch in der Produktion für größtmögliche Umweltverträglichkeit. Seine Vielseitigkeit und sein kraftvoller Elektroantrieb machen ihn zum perfekten Begleiter in der Stadt und für Abenteuer darüber hinaus“ , sagt Stefanie Wurst, Leiterin von MINI.

Mit der elektrifizierten dritten Generation setzt das größte Modell der neuen MINI Fahrzeugfamilie den Weg der Marke in eine Ära lokal emissionsfreier Elektromobilität fort. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2010 ist das kompakte Crossover-Modell auf Erfolgskurs. Kein Wunder, schließlich sorgt der optionale Allradantrieb des kraftvoll motorisierten Abenteurers auch abseits fester Straßen für sicheren und unbändigen Fahrspaß.

Der neue MINI Countryman wird in Österreich im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen.

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

