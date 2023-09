Hey MINI hey: Der vollelektrische MINI Cooper.

Der vollelektrische MINI Cooper steht für urbanen Fahrspaß und hebt die MINI DNA auf ein neues Niveau.

Salzburg (OTS) - Modern, digital und unverwechselbar: so präsentiert sich der vollelektrische MINI Cooper bei seiner Weltpremiere auf der IAA 2023 in München. Das puristische Design und der rein elektrische Antrieb des neuen MINI Cooper sind konsequent auf urbanen Fahrspaß ausgerichtet und betonen die Ausnahmestellung des MINIs in seiner Fahrzeugklasse.

Digital First: Im neuen MINI Cooper können zahlreiche Funktionen mit dem ersten vollwertigen Sprachassistenten der Marke gesteuert werden. Die sprachgesteuerte Interaktion findet auf dem kreisförmigen OLED-Display in Form einer Animation aus grafischen Elementen, Typografie und einem Avatar statt. Für eine flüssigere Kommunikation werden mündliche Äußerungen ohne Verzögerung übertragen und auf dem Display visualisiert. So kann der Fahrer per Zuruf Navigation, Telefonie, Entertainment und zahlreiche Fahrzeugfunktionen ansteuern. Beim gemeinsamen Dialog zwischen Kunde und Fahrzeug lernt der MINI Intelligent Personal Assistant auf sich wiederholenden Strecken kontinuierlich dazu. Durch geobasierte Daten kann das Fahrzeug zum Beispiel lernen, bei der Einfahrt ins Parkhaus automatisch das Fenster zu öffnen. So werden alltägliche Routinen komfortabler und persönlicher.

Die Markteinführung des vollelektrischen MINI Cooper erfolgt in Österreich im Frühjahr 2024. Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

