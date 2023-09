FPÖ-Triller: „Werden Situation rund um Baumax-Halle genau im Auge behalten!“

Ankündigungen von LH Drexler und LH-Stv. Lang bisher immer reine Lippenbekenntnisse; Freiheitliche fordern Paradigmenwechsel in der Asylpolitik.

Graz (OTS) - Im Rahmen einer gemeinsamen Presseerklärung von ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler und SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang wurde heute bekanntgegeben, dass es gelungen sei, das Bundesasylquartier in Leoben „still zu legen und bis auf weiteres nicht mehr zu belegen“. Die Freiheitlichen kündigen an, die Lage genau im Auge zu behalten und fordern umgehend eine anderweitige Verwendung des Gebäudes. Zudem fordert die FPÖ einen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Zuwanderungspolitik. „Die Formulierung ‚bis auf weiteres‘ in der heutigen Pressemeldung stimmt die Leobner Bevölkerung wohl sorgenvoll und lässt die Vermutung zu, dass es bei der Fortsetzung der schwarz-grünen Asylpolitik bald wieder zu einer Belegung kommen könnte. Fakt ist, dass nur eine restriktive Asylpolitik mit freiheitlicher Handschrift die gesamte Asylproblematik langfristig löst. In Bezug auf das Bundesquartier Leoben wäre es wichtig, sofort eine alternative Nutzung des Gebäudes sicherzustellen. Zudem sollte Innenminister Gerhard Karner eine Garantieerklärung abgeben, dass eine Wiederverwendung als Asylunterkunft ausgeschlossen wird“, so der Bezirksparteiobmann der FPÖ Leoben LAbg. Marco Triller.

