Kinderfreunde zum Schulstart: Mehr Geld in die Bildung!

Wien (OTS) - Für ca. 1,2 Mio Kinder und Jugendliche ist am Montag bzw. die Woche darauf wieder Schulbeginn, für die Jüngeren startet das neue Kindergartenjahr. Viele Eltern blicken sorgenvoll in den kommenden Herbst: Nicht nur, dass der Schulanfang immer teurer wird. Auch der Mangel an Ressourcen in der Bildung insgesamt – Fachkräfte, Stütz- und Förderpersonal, Bürokräfte, Budget für externe Expert:innen zur Unterstützung des Unterrichts, Workshops, Exkursionen, etc. - nehmen den Pädagog:innen die Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche adäquat zu fördern und zu begleiten.

„Wenigstens die veraltete Deckelung von 2,7 % Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss bei den anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen endlich fallen “, fordert Kinderfreunde-Vorsitzender Jürgen Czernohorszky, „damit alle Schüler:innen, die Förderung brauchen, entsprechend berücksichtigt werden und dort mehr Mittel hinkommen, wo mehr Bedarf ist“

Hinlänglich von Expert:innen evaluierte Systemfehler wie die Deutschförderklassen wurden wieder nicht behoben, die meisten Empfehlungen schlägt Minister Polaschek leider in den Wind. Zuletzt fiel der undurchdachte Versuch auf, Freizeitpädagog:innen durch neu geschaffene Hilfskräfte zu ersetzen, mit einer damit zusammenhängenden Aushöhlung ganztagsschulischer Errungenschaften - ein weiterer pädagogischer Rückschritt. Zurecht folgten heftige Proteste der Betroffenen, die dann auf Druck eingebunden wurden in Verhandlungen.

Das jüngste Vorhaben, dass alle Schulen in Österreich in naher Zukunft Kinderschutzkonzepte einführen müssen, ist positiv zu vermerken. Allerdings befürchten die Kinderfreunde auch hier, dass das Programm nicht mit den nötigen Mitteln für Fortbildung und Präventionsmaßnahmen ausgestattet wird und den ohnehin schon überlasteten Pädagog:innen einfach umgehängt wird.

„Es muss endlich mehr Geld ins System!“, sind sich die Kinderfreunde mit vielen Expert:innen und den Sozialpartnern einig. Die durch das jahrelange Zurückhalten von mehr Mitteln verursachte Frustration und Überlastung bei vielen Pädagog:innen, ob Elementarpädagogik oder Schule, muss endlich beendet werden.

Die Kinderfreunde wünschen allen Widrigkeiten zum Trotz allen Kindern und Jugendlichen einen schönen Schulanfang und einen tollen Start ins Kindergartenjahr!

