Ford bringt Adventurous Spirit zur Harley Davidson European Bike Week am Faaker See (FOTO)

Wien (ots) - Von 05. Bis 10. September findet heuer zum 25. Mal das kultige Motorrad- und Harley-Davidson-Treffen in Faak am See statt, seit 2022 mit Ford als offiziellen Mobilitätspartner. In dieser Eigenschaft wird der Automobilhersteller mit einem eigenen Ausstellungsstand im neuen Markenauftritt "Adventurous Spirit" vor Ort vertreten sein.

Ford ist seit 2022 Mobilitätspartner von Harley-Davidson im deutschsprachigen Raum, mit eigener Präsenz auf der Harley Davidson European Bike Week am Faaker See

Die Besucher*innen erwartet ein umfangreiches Portfolio an Ford Fahrzeugen

Die Marke Harley-Davidson wird heuer überdies 120 Jahre alt und bringt neben den neuen Motorrad-Modellen aus 2023 auch eine große Sonderausstellung mit Zweirädern, jede Menge Gründe also, nach Kärnten zu pilgern. Erwartungsgemäß wird die gesamte Region im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Ford entwickelt sich derzeit in Europa von einer Pkw-Volumenmarke zu einem Lifestyle-Anbieter, der sich ausdrücklich zu seiner amerikanischen Herkunft bekennt. "Als größter verbliebener amerikanischer Hersteller auf europäischem Boden bietet Ford Fahrzeuge an, die einen "Adventurous Spirit" vermitteln und dieses Freiheits- und Lebensgefühl auf und abseits der Straße erlebbar machen. Für genau dieses Gefühl steht auch die Marke Harley-Davidson mit ihren Motorrad-Modellen. Deshalb freuen wir uns sehr erneut als Mobilitätspartner auf der European Bike Week dabei zu sein", sagt Andreas Oberascher, Generaldirektor Ford Austria.

Zu den Highlights in der Ford-Ausstellung gehört der Ford Bronco. Die US-amerikanische Geländewagen-Ikone kommt dieses Jahr in begrenzter Stückzahl in einigen europäischen Ländern auf den Markt, darunter Österreich.

Ebenfalls ausgestellt ist die neueste Generation des Ranger, gezeigt wird neben einem Modell mit Dachzelt auch das Topmodell, der Ranger Raptor: Mit seinem beeindruckenden 3,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mobilisiert er eine souveräne Leistung von 215 kW (292 PS) und ein maximales Drehmoment von 491 Newtonmetern.

Zusätzlich können sich Besucher:innen der Bike Week über einen Mustang Panamericana Rallye, einen F-100 mit einer Panhead-Harley sowie einen F-150 Raptor freuen, damit zeigt Ford einmal mehr eindrucksvoll, dass Adventurous Spirit quer durchs Portfolio gelebt wird.

Ford treibt die Transformation hin zur elektrischen Mobilität voran. Der vollelektrische Ford Mustang Mach-E GT wird als Beispiel für ein attraktives Elektrofahrzeug auf dem Ford-Stand zu sehen sein.

Auch im Rahmen der diesjährigen European Bike Week wird es wieder das Harley-Village mit zahlreichen Harley-Händler:innen und Aussteller:innen.

Gäste erwartet außerdem ein vielseitiges Live-Musikprogramm und die traditionelle Harley-Parade durch die Region wird auch ihr Comeback feiern.

