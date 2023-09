ORF im August 2023: 32,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im August 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. den „Sommergesprächen“, den neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, „ZIB Spezial“-Ausgaben im Hauptabend zu den Überschwemmungen in Österreich, dem „ORF 1 Spezial“ zum „Sommer der Extreme“, Fiktion wie dem „Guglhupfgeschwader“ oder den „Rosenheim-Cops“ und den Entscheidungsspielen bei der Frauenfußball-WM einen Marktanteil von 32,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,254 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 43,1 Prozent der TV-Bevölkerung. Abgesehen vom Sommer-Olympia-Monat August 2021 war dies der beste Monatswert seit 2016. In der jungen Zielgruppe E–29 (23,0 Prozent MA) schaffte der ORF den Montas-Topwert seit 2016.

ORF 1 erzielte im August in der Zielgruppe E–29 mit 10,9 Prozent MA den Bestwert seit 2018 und lag in derselben Zielgruppe durchgängig in allen Zeitzonen über dem Vorjahresergebnis.

ORF 2 erreichte im August mit 22,3 Prozent Marktanteil den Monatsbestwert seit 2012, bei E–49 (10,8 Prozent MA) und E–29 (10,6 Prozent MA) die entsprechenden Topwerte seit 2016 bzw. seit 2002.

Weitere Key-Facts zum August 2023

ORF 1: 1,409 Millionen Seher:innen (7,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,632 Millionen Seher:innen (22,3 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 29,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,2 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (24. August)

1,419 Millionen Zuschauer:innen, 59 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (28. August)

1,327 Millionen Zuschauer:innen, 64 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (28. August)

954.000 Zuschauer:innen, 37 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial: Überschwemmungen in Österreich“ (4. August) 888.000 Zuschauer:innen, 35 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (28. August)

782.000 Zuschauer:innen, 37 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial: Unwetter in Österreich“ (5. August)

781.000 Zuschauer:innen, 32 Prozent Marktanteil

„Sommergespräche 2023“ (21. August)

767.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Sommergespräche 2023“ (28. August)

(ungewichtet) 743.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

„Guglhupfgeschwader“ (7. August)

725.000 Zuschauer:innen, 25 Prozent Marktanteil

„Rosenheim-Cops“ (10. August)

689.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

August-Topwerte in ORF 1

-- Die Fußball-WM der Frauen ließen sich insgesamt (weitester Seherkreis) 2,354 Millionen, das entspricht 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, im ORF nicht entgehen; den Topwert im Reichweiten-Ranking erzielte das WM-Finale am 20. August mit bis zu 410.000 Zuseherinnen und Zusehern in der zweiten Halbzeit, im Schnitt waren 344.000 bei 33 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei. Platz zwei geht an Schweden – USA am 6. August, das Elfmeterschießen erreichte 227.000 Fans (bei 21 Prozent Marktanteil), auf Platz drei liegt Australien – Frankreich, das am 12. August ebenfalls im Elfmeterschießen entschieden wurde – 162.000 (31 Prozent Marktanteil) sahen die dramatische Entscheidung.

-- Mit 725.000 Reichweite erreichte „Guglhupfgeschwader“ am 7. August ebenso den Topwert für eine Eberhofer-Krimi-Verfilmung im ORF wie mit dem Marktanteil von 25 Prozent.

-- 332.000 Reichweite für „Der Bauer und der Bobo“ am 30. August bei 15 Prozent Marktanteil und 21 Prozent Marktanteil bei 12–49 bedeuten jeweils den Jahres-Topwert an diesem Sendeplatz.

August-Topwerte in ORF 2

-- weiterhin top: die „Liebesgeschichten und Heiratssachen“, die am 21. August mit 30 Prozent den höchsten Markanteil seit 2004 in der jungen Zielgruppe E–29 erreichten

-- Der „Zürich-Krimi“ am 11. August schaffte mit 28 Prozent Marktanteil den bisherigen Topwert.

-- Am 12. August feierte Florian Silbereisen „Die große Schlagerparty – Wir feiern die 80er“ und erreichte bei 498.000 Reichweite mit 22 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–49 Jahre den Bestwert für eine Musikshow im ORF seit 2011.

-- Mit 22 Prozent Marktanteil (bei bis zu 591.000 Reichweite) erreichte die finale Folge von „Herrschaftszeiten!“ am 29. August den Staffel-Bestwert.

August-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt „Thomas Stipsits – Das beste zum 40. Geburtstag“ am 5. August mit 213.000 RW bei 9 Prozent MA an, gefolgt von den „Sommer(nach)gesprächen“ am 28. August mit 185.000 RW bei 13 Prozent MA.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im August 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,6 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 56,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 232 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Meistgenutzter Live-Stream im August war das Conference-League-Spiel Rapid Wien – ACF Fiorentina (2. HZ) am 24. August mit einer Durchschnittsreichweite von 17.900. Die im August am stärksten on demand abgerufene Sendung war die „Bundesland heute“-Ausgabe vom 28. August (Berichte zur Hochwassersituation) mit einer Durchschnittsreichweite von 27.100.

