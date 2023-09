VPNÖ-Zauner ad Grüne-Krismer: Lehnen 100 km/h-Fantasien für Autos mit Verbrennungsmotoren auf Autobahnen ab

Grünen NÖ-Chefin möchte mit ihrem Elektroauto auf der Überholspur an den Landsleuten vorbeiziehen, weil sie mit ihren Verbrenner-Autos unterwegs sind

St. Pölten (OTS) - „Während die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler aktuell mit Privatjet-Flügen von sich reden macht, starten die Grünen in Niederösterreich den nächsten Angriff auf die Autofahrerinnen und Autofahrer in unserem Land. Neue Tempolimits auf Autobahnen kommen für uns nicht in Frage. Wir lehnen die 100 km/h-Fantasien der Helga Krismer für Autos mit Verbrennungsmotoren klar ab. Nicht jede und jeder kann sich bereits heute ein Elektroauto wie Krismer leisten. Aber vielleicht kann man dadurch ihre Forderung verstehen: Während sie ernsthaft die überwiegende Mehrheit der Landsleute ausbremsen will, möchte sie selbst privilegiert auf der Überholspur vorbeiziehen. Hören wir bitte endlich damit auf, den Menschen in diesem Land ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie mit ihrem Auto unterwegs sind. Das ist eine unerträgliche Bevormundung“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner im Hinblick auf die Aussagen der Grünen-Landessprecherin Helga Krismer im ORF NÖ-Sommergespräch.

Darüber hinaus sagt Zauner: „Ich halte es für unverantwortlich, dass die Grünen weiterhin Verständnis für den gemeingefährlichen Aktionismus der Klimakleber zeigen und sie damit indirekt zu neuen Aktionen anstiften. Die Klimachaoten hatten bei ihrer Blockade der A1 in Niederösterreich mehr Glück als Verstand, dass niemand zu Schaden gekommen ist. In Großbritannien müssen Klimakleber mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen, hierzulande hält die Justizministerin ihre schützende Hand über diese Chaoten und blockiert die dringend notwendigen Strafverschärfungen. Unsere Landeshauptfrau hat diese bereits mehrfach eindringlich eingefordert. Wir müssen jetzt handeln und dürfen nicht zuschauen bis etwas Schlimmes passiert und Menschen bei diesen Protesten verletzt werden – das ist unverantwortlich.“

