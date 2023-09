AVISO: Montag, 04.September, 10:00 Uhr, Ballhausplatz – „Weg mit Leistungsdruck und Stress in der Schule!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts des Schulstartes

Wien (OTS) - „Am Montag fangt die Schule wieder an – damit nehmen jedoch Leistungsdruck, Stress und Ängste bei den Schüler*innen des Landes wieder zu. Das darf nicht so sein! Die Schule sollte kein Ort sein, vor dem man sich fürchten muss, sondern ein Ort der gemeinsamen Entfaltung und Kreativität. Das scheint der Bundesregierung und vor allem Bildungsminister Polaschek jedoch herzlich egal zu sein. “, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.

Zu diesem Thema veranstaltet die SJ am kommenden Montag eine Medienaktion. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann? Montag, 04. September, 10:00 Uhr

Wo? (Vor dem) Bundeskanzleramt, Ballhausplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at