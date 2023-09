Toto: Jackpot und Garantie-Runde – 100.000 Euro im 13er-Topf

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Bei Toto geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot. In der Runde 35A hat es keinen Tipp mit 13 richtigen Vorhersagen gegeben. Die nächste Toto Runde am Wochenende ist aber auch eine Garantie-Runde mit einer garantierten Gewinnsumme von 100.000 Euro im 1. Gewinnrang.

Ein Spielteilnehmer aus der Steiermark hatte auf seinem Toto Systemschein mit neun Banken und vier Zweierwegen den einzigen Zwölfer getippt und gewinnt damit 2.091,70 Euro. Auf den Dreizehner fehlte das richtige Ergebnis aus der Begegnung Brügge gegen Osasuna (Spiel 16).

In der Torwette gab es erneut keine „fünf Richtigen“, sodass auch hier der Jackpot in die Verlängerung geht. Für vier richtige Ergebnisse erhält ein Wiener 1.380,90 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 35B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 35A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 3.873,57 – 100.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 2.091,70 14 Elfer zu je EUR 33,20 143 Zehner zu je EUR 6,50 156 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: 1 2 1 2 X / X 1 2 2 2 2 X 1 1 1 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 23.740,80 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.380,90 Torwette 3. Rang: 25 zu je EUR 15,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 169.683,52

Torwette-Resultate: +:1 0:1 +:0 1:2 1:1

