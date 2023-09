FW-Schachner: „Freiheitliche Wirtschaft unterstützt Reformvorschläge für Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer“

Wien (OTS) - „Die Freiheitliche Wirtschaft begrüßt die Vorschläge der FPÖ über die aktuelle Diskussion zur Reform der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz dieser wichtigen Institutionen zu verbessern. Die vorgeschlagenen Maßnahmen verringern die finanzielle Belastung für Arbeitnehmer und Unternehmen, sowie eine flexiblere Gestaltung der Pflichtmitgliedschaft“, so Rene Schachner, Mitglied des Bundespräsidiums und Leiter der Reformgruppe #fw2023 der Freiheitlichen Wirtschaft.

Schachner äußerte sich positiv zu den vorgeschlagenen Maßnahmen: "Einer der zentralen Punkte des Reformvorschlags ist die Evaluierung und Senkung der Arbeiterkammer – und Wirtschaftskammerumlagen. Durch eine Überprüfung des aktuellen Systems sollen Arbeitnehmer und Unternehmer entlastet und finanziell entgegengekommen werden."





„Des Weiteren wird vorgeschlagen, die Gehälter und Funktionsgebühren der AK- und WKO-Präsidenten sowie der AK- und WKO-Direktoren bzw. Generalsekretäre an das Gehaltschema des öffentlichen Dienstes anzugleichen. Diese Angleichung soll für mehr Fairness sorgen und die Kosten für Führungspositionen reduzieren“, fügte Schachner hinzu.





„Ein Solidarbeitrag aus den Rücklagen der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer soll den steigenden Lebenshaltungskosten entgegenwirken. Dieser Beitrag soll in Zeiten der Teuerungswelle den Mitgliedern zugutekommen und eine finanzielle Hilfe darstellen“, erklärte Schachner. „Ein weiteres wichtiges Ziel der Reform ist die Entparteipolitisierung der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer. Die Institutionen sollen sich zu einer tatsächlichen Service- und Vertretungseinrichtung weiterentwickeln, die unabhängig von parteipolitischen Interessen agiert. Dadurch soll eine objektive Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Unternehmen gewährleistet werden.“

Schachner betont abschließend: "Der Reformvorschlag zur Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer bietet nicht nur Lösungsansätze für drängende Probleme, sondern auch eine Vision für eine zukunftsfähige Gestaltung dieser so wichtigen Institutionen. Es ist an der Zeit, die Kammern zu reformieren und ein neues Zeitalter einzuschlagen, so Schachner abschließend."

