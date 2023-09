Ausstellung „Die ältesten Schulen“ im Bezirksmuseum 18

Verlängerung bis 25. September, Info: bm1180@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die heurige „Sommer-Sperre“ des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124) dauert bis Samstag, 2. September. Ab Sonntag, 3. September, kann das Museum wieder besucht werden. Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen haben sich zu einer Verlängerung der liebevoll gestalteten Sonder-Ausstellung „Die ältesten Schulen“ entschlossen, die über die Geschichte der Bildungseinrichtungen im 18. Bezirk Auskunft gibt. Bis Montag, 25. September, ist der Rückblick auf langjährige Entwicklungen im Bildungswesen in Währing zu sehen.

Rund 10 Tafeln mit Bildermaterial und Texten sowie 1 Vitrine mit Objekten (Bücher, Hefte, Pennal, u.a.) bieten eine Menge Informationen. Die Öffnungsstunden lauten: Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr, Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr. Stets ist der Eintritt frei. Spenden des Publikums sind willkommen. Beantwortung von Anfragen: Telefon 4000/18 127 (Museumsleitung: Doris Weis). Kontakt via E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

An schulfreien Tagen sowie an Feiertagen ist das Museum in der Regel geschlossen. In der verlängerten Sonder-Ausstellung wird über nicht mehr bestehende Schulbauten und über neu errichtete Unterrichtsstätten berichtet. Fotografien aus vergangener Zeit zeigen zum Beispiel das „Schulhaus Weinhauser Hauptstraße“ (um 1860), eine Mädchenklasse (1937), die „Scheibenbergschule“ (um 1955) und die „Hollein-Schule“ (2008). Umfassende Angaben über das Museum veröffentlichen die freiwilligen Betreiber*innen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring



