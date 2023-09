Weidinger: Herkunftskennzeichnung bei Gemeinschaftsverpflegung sorgt für Transparenz im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher: Ab heute ist klar, woher Fleisch, Milch und Eier kommen – Dank an Landwirtschaftsminister Totschnig

Wien (OTS) - "Die mit heute in Kraft getretene Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, Milch und Eiern im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung sorgt für Transparenz und stärkt so die Konsumentinnen und Konsumenten", betont der Konsumentenschutzsprecher der Volkspartei, Peter Weidinger. Regionalität und Qualität hätten für die Menschen einen immer höheren Stellenwert, nun können sie sicher sein, woher die Zutaten für ihr Schnitzel, ihr Gulasch, die Käseplatte oder das Omelett herkommen.

Weidinger weiter: "Außerdem sorgt der verpflichtende Nachweis bei freiwilliger Kennzeichnung dafür, dass man in Restaurant und Gasthaus auch bekommt, was man bestellt hat. Wenn etwas als 'österreichisch' oder mit dem Zusatz 'aus Österreich' angeschrieben ist, dann muss es sich auch rot-weiß-rote Qualität handeln." Damit schaffe man Gewissheit, die neben den Konsumentinnen und Konsumenten auch die heimische Landwirtschaft nachhaltig stärke.

Die Verordnung zur Herkunftskennzeichnung gewährleiste ab dem heutigen Tag, dass 2,2 Millionen Gerichte bzw. deren Zutaten nachverfolgbar sind, "und das muss in klarer und schriftlicher Form der Fall sein – etwa direkt in den Speisekarten oder auch auf Tafeln und Aushängen". Im Fall von Großküchen habe man die Möglichkeit geschaffen, die Herkunft auch in Prozent und mit regionaler Bezeichnung anzugeben, z.B. "Schweinefleisch zu 60 Prozent aus Österreich und zu 35 Prozent aus der Europäischen Union und zu fünf Prozent aus Nicht-EU-Staaten".

"Österreich verfügt mit seinen bäuerlichen Betrieben über eine hervorragende Versorgung mit Lebensmitteln, die weit über unsere Grenzen geschätzt werden. Das soll für Verbraucherinnen und Verbraucher auch transparent und nachvollziehbar sein, wenn man außer Haus esse geht. Und dem hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig Rechnung getragen – dafür gilt ihm unser Dank", schließt der ÖVP-Mandatar. (Schluss)

