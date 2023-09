Mit dem NÖ Familienpass einen bunten Herbst erleben

LR Teschl-Hofmeister: Der NÖ Familienpass bietet im September und Oktober zahlreiche Ermäßigungen, Vorteile und Veranstaltungshighlights

St.Pölten (OTS) - Der Herbst zieht ins Land und damit die Zeit des Schulbeginns sowie der herbstlichen Familienausflüge. Als starker Partner bietet der NÖ Familienpass dabei den knapp 200.000 Inhaberinnen und Inhabern Ermäßigungen bei rund 500 Partnerbetrieben. Er bündelt Angebote aus den Bereichen Handel, Freizeit, Gastronomie und Veranstaltungen in Niederösterreich und darüber hinaus. „Der Herbst bringt für Inhaberinnen und Inhaber des kostenlosen NÖ Familienpasses viele Vorteile, wie Vergünstigungen und kostenfreie Eintritte bei den rund 500 Partnerbetrieben“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Noch am kommenden Wochenende von 1. bis 3. September ist der NÖ Familienpass bei den Kindersommerspielen im Areal rund um das Stift Herzogenburg vertreten. Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses erhalten bei der Anmeldung zum NÖ Frauenlauf, der am 3. September stattfindet, einen Rabatt von zwei Euro auf das Nenngeld. Am 22. September ist der NÖ Familienpass auch beim NÖ Forschungsfest im Palais Niederösterreich in Wien stark vertreten, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene in direkten Kontakt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern treten können, Fragen stellen, Neues entdecken und selbst Experimente durchführen können. Das KINDER.KUNST.FEST bietet am 26. Oktober einen spannenden Tag mit Kunst, Theater, Musik, Kino und vor allem viel Spaß für Klein und Groß auf der Kunstmeile Krems. Auch hier ist der NÖ Familienpass mit dabei, denn auf Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses warten besondere Goodies. Die Kulturinitiative „Museum10 – Entdecken, Staunen, Erleben” lädt ein, mit dem NÖ Familienpass Museen in Niederösterreich um je zehn Euro pro Familie pro Besuch zu erkunden.

Auch im neuen Schuljahr gibt es das Angebot der kostenlosen Lernbegleitung. Im Rahmen der Digitalen NÖ Lernwerkstatt können sich Eltern und Erziehungsberechtigte von Schulkindern mit dem NÖ Familienpass bis zu acht Stunden kostenlose 1:1 Lernbegleitung sichern. Die Anmeldephase startet am 25. September. Das Kontingent ist begrenzt. Lehramtsstudierende einer Pädagogischen Hochschule oder einer Universität können sich auf der Plattform registrieren, um als Tutorin oder Tutor Kinder und Jugendliche beim Lernen zu unterstützen und sich neben dem Studium etwas dazuverdienen.

Neben dem Unfallschutzpaket um 44 Euro pro Jahr wird außerdem eine Schul-Laptop-Versicherung angeboten: Diese gibt es mit dem NÖ Familienpass bei der Niederösterreichischen Versicherung um eine Jahresprämie von 75 Euro: Notebooks und Tablets sind bei Diebstahl, Brand, Bedienungsfehlern und vielem mehr geschützt, das Entschädigungslimit beträgt maximal 1.500 Euro.

Nähere Informationen bei der NÖ Familienland GmbH unter 02742/9005-13474, Sophie Moser, E-Mail sophie.moser @ noel.gv.at, www.noe.familienland.at, www.familienpass.at

