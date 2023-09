WB-Stellenmonitor: 214.952 offene Stellen im August

Arbeitszeitverkürzung, Erbschaftssteuern und Enteignung sind keine Antworten auf Arbeitskräftemangel

Wien (OTS) - „Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor zeigt auch im August eine erschütternde Situation am österreichischen Arbeitsmarkt und verzeichnet 214.952 offene Stellen in ganz Österreich. Auch wenn sich die Konjunktur leicht eintrübt, sind die Zahlen kaum gesunken. Gleichzeitig suchen Betriebe österreichweit händeringend nach Personal. Gerade im Tourismus ist der Arbeitskräftemangel in den Sommermonaten besonders spürbar. Das merkt auch der Gast, wenn die Hütte einen Tag mehr pro Woche geschlossen hat oder die Öffnungszeiten im Restaurant verkürzt sind“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Besorgniserregend ist der Zugang der politischen Mitbewerber auf die herausfordernde Situation am Arbeitsmarkt. Mit Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung, Erbschaftssteuern auf Betriebsübernahmen bis hin zu Enteignung wird ein unternehmerfeindlicher Kurs geschaffen, der Leistung bestraft und den Standort schädigt. Die heimische Wirtschaft braucht stattdessen Entlastungsmaßnahmen und Standortattraktivierung. Das beginnt bei der Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und einem Anreizmodell, ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben zu halten, sowie den flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung. Eine Verschärfung der aktuellen Situation auch noch kürzlich durch populistische Forderungen herbeizuführen, wirft den Standort Österreich um Jahre zurück“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 34.484

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 23.493

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 260

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.564

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.954

Handel, Logistik, Verkehr: 41.252

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.673

Maschinenbau, Kfz, Metall: 17.047

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.466

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10.288

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 18.960

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 188

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 22.819

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.568

Nicht konkreter zuordenbar: 15.936

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Matthias Pfeiler, BA

Referent Presse

+43 1 505 47 96 33

m.pfeiler @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at