Quellenhotel Bad Waltersdorf eröffnet neue Hoteltherme

Investment von 5 Mio. Euro sichert den Tourismus für die nächste Generation

Bad Waltersdorf (OTS) - Am 31. August wurde die exklusive Hoteltherme für Quellenhotel-Gäste spürbar und mit deutlichem Mehrwert offiziell eröffnet. Seit 11. August ist die in nur sechs Wochen Bauzeit rundum erneuerte Hoteltherme wieder für alle Hotelgäste erlebbar. Mit der Investition von 5 Mio. Euro setzt das Quellenhotel ein deutliches Zeichen für die Kraft der typisch steirischen Natur.

Hotelgäste erfreuen sich an einer neuen Aufguss-Waldsauna mit Natur-pur Panoramablick, Damen-Spa mit eigener Sauna und Terrasse sowie komplett erneuerten Ruheoasen mit Entspannungs-Plus. Eine Wendeltreppe führt direkt in einen neuen Lounge-Bereich im Obergeschoss. Herzstück ist und bleibt der Naturbadeteich mit integriertem Thermalpool, ein einzigartiges Pool-im-Pool-System. Die großzügig erweiterte Kulinarik-Terrasse mit Blick auf den Naturbadeteich und Thermal-Pool bietet künftig einen neugestalteten Restaurantbereich.

„Der Umbau ist ein klares Bekenntnis zur Regionalität und Nachbarschaft. Die Umsetzung erfolgte unter der Leitung von Architekt Gerhard Kreiner und ausschließlich mit regionalen Fachfirmen, mit denen wir seit Jahrzehnten Partnerschaften auf Augenhöhe leben. Im gesamten Resort spürt man die Kraft der Natürlichkeit“, so Geschäftsführer Gernot Deutsch.

„Das Konzept des 2-Thermen-Resorts, das wir seit gut 15 Jahren verfolgen, und die aktuelle Investition unterstreichen die Themenführerschaft des Unternehmens im Thermentourismus. Der Tourismus für die nächste Generation an Mitarbeiter:innen und Gästen ist in Bad Waltersdorf gesichert“, ist Gernot Deutsch überzeugt.

