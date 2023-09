Schwarz/Grüne: Österreichische Green Finance Agenda skizziert Weg in eine CO2-neutrale Wirtschaft

Wien (OTS) - „Wir müssen die Industrie massiv unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern und ein klimaneutrales Österreich bis 2040 zu erreichen“, sagt Jakob Schwarz, Industriesprecher der Grünen, und weist auf aktuelle Zahlen des Umweltbundesamts hin, die bis 2030 rund 18,5 Milliarden Euro an zusätzlich notwendigen Investitionen berechnet haben. Damit diese Summen zusammenkommen, unterstützt die Regierung den Finanzsektor mit gezielten Maßnahmen.

Das Klimaschutzministerium hat nun gemeinsam mit dem Finanzministerium die österreichische Green Finance Agenda vorgelegt. Darin sind Schritte skizziert, mit denen der Bund sich positiv in die Industriewende einbringen wird. So sollen Barrieren für nachhaltige Investitionen identifiziert und abgeschafft werden. Öffentliche Beteiligungen sollen sich zunehmend an den Zielvorgaben des Pariser Übereinkommens orientieren. Erste Erfolge haben die beteiligten Ressorts bereits vorzuweisen, wie die Agenda aufzeigt, etwa mit den Förderkampagnen des Klima- und Energiefonds oder dem ersten österreichischen Green Bond, mit dessen Erlösen nachhaltige Projekte des Bundes finanziert werden.

Mehr Engagement fordert die Agenda von privaten Stakeholdern. So braucht es in Zukunft mehr Finanzierungsinstrumente für den österreichischen Markt, die sich an der europäischen Taxonomie für grüne Investitionen ausrichten. „Das Finanzsystem und jede einzelne Bank muss der Industrie den schnellsten Weg in eine CO2-neutrale Wirtschaft ebnen“, sagt Schwarz und hält fest: „Mehr nachhaltige Kredite und attraktive Angebote für klimabewusste Sparer:innen reduzieren auch die finanziellen Risiken der Banken.“

Klimastresstests der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und der Europäischen Bankenaufsicht hatten wiederholt gezeigt, dass die Risiken der Klimakrise noch nicht ausreichend von den Banken berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang zeigt die Green Finance Agenda auf, was der Finanzsektor und die Aufsicht bereits tun, um sich auf Stress-Szenarien besser vorzubereiten. „Die Finanzmarktaufsicht FMA und die OeNB haben in den vergangenen Jahren ihre Expertise im Bereich Klimarisiken ausbauen können. Jetzt sind Banken, Versicherer und Asset Manager gefordert, um sich so einen langfristigen Wettbewerbsvorteil für den Finanzstandort Österreich zu sichern“, betont Schwarz. Die Agenda empfiehlt Finanzakteur:innen ein Risiko-Assessment für Klima- und Umweltrisiken bei Investitionen, Beteiligungen, Projektfinanzierungen und der Kreditvergabe einzuführen.

Mehr Transparenz im Finanzsektor hilft dabei, Druckpunkte im System besser und frühzeitiger zu identifizieren. Damit sinkt das Risiko einer rapiden Entwertung von risikoreichen Vermögenswerten, so Jakob Schwarz: „Die Green Finance Agenda beschreibt einheitlich die Vielzahl von Chancen und Herausforderungen, welche Klimakrise und Energiewende für das Finanzsystem bedeuten. Wir müssen die Chancen jetzt nutzen, um die späteren Risiken zu minimieren.“

