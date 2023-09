Veranstaltungstipps für den Weinherbst Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: „Der Weinherbst veranschaulicht ganz besonders, was Niederösterreich so lebens- und liebenswert macht“

St. Pölten (OTS) - Der Wein ist in Niederösterreich historisch tief verwurzelt und trägt maßgeblich zur kulturellen Identität bei. So wird von August bis November der Weinherbst Niederösterreich mit all seinen Facetten gefeiert: Verkostungen, Weinfeste, Tage der offenen Kellertüren, Prämierungen und vieles mehr. Grandiose Landschaft trifft auf vortrefflichen Wein, glanzvolle Kultur auf feinste Kulinarik, gelebte Tradition auf kreative Innovation und die Gäste auf herzliche Gastfreundschaft.

„Der Weinherbst Niederösterreich veranschaulicht ganz besonders, was Niederösterreich so lebens- und liebenswert macht! Unsere heimischen Winzerinnen und Winzer verwöhnen unsere Gäste nicht nur mit köstlichem Wein, sondern lassen sie auch spüren mit welch einer Leidenschaft sie ihr Handwerk pflegen. Die herrliche Weinlandschaft und unsere ausgezeichneten Weine sind nicht umsonst weit über die Landesgrenzen hin bekannt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Der Weinherbst Niederösterreich, die sogenannte „fünfte Jahreszeit“, eignet sich hervorragend, um noch ein paar spätsommerliche Tage in Niederösterreich zu verbringen. Inspiration für einen Weinurlaub in Niederösterreich findet man heuer erstmalig auch in den Entdeckertouren zum Thema Kulinarik und Wein. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Die neuen Entdeckertouren sind fein kuratierte Reiseempfehlungen, die sich perfekt für die Planung eines Kurzurlaubs in Niederösterreich eignen. Sie liefern Inspiration und warten mit Geheimtipps auf, die sonst nur Locals kennen. Genießen Sie Niederösterreichs fünfte Jahreszeit bei einem guten Glas Wein bei einem der vielen ausgezeichneten Winzerinnen und Winzern des Landes.“ Gleich vier der neuen Entdeckertouren sind dem Thema Wein gewidmet. Mit interessanten Geschichten und spannenden Interviews mit bemerkenswerten Winzerinnen und Winzern des Landes inspirieren sie zu einem Kurzurlaub im Zeichen des Weins. Alles zu den Entdeckertouren online auf www.niederoesterreich.at/entdeckertouren-kulinarik

Der Weinherbst Niederösterreich bietet aber auch eine breite Auswahl an Wein- und Kellergassenfesten, Weinkulinarien, Heurigen und Riedenwanderungen. Ein Highlight ist unter anderem die Genussmeile, besser bekannt als die längste Schank der Welt, wo zwischen Mödling und Bad Vöslau entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges rund 80 Winzerinnen und Winzer mit Wein, Most, Sturm und weiteren Köstlichkeiten aus dem Wienerwald ihre Gäste begeistern (2. bis 3. September, 9. bis 10. September 2023). Die Kamptaler Winzerinnen und Winzer laden noch bis 10. September zu Kostbares Kamptal, das Weingut Stift Klosterneuburg am 9. und 10. September zum Weingutsfest in den Jungherrngarten. Ein Fixpunkt im Weinherbst ist auch das Poysdorfer Bezirkswinzerfest in der Kellergasse Gstetten (7. bis 10. September 2023), genauso wie der Weinherbst Kremstal, die Weinherbst Eröffnung im Weinland Traisental am 16. September 2023 oder auch der Spitzer Weinherbst (29. September bis 26. Oktober 2023) mit Sturmfrühschoppen, Konzerten, Rieden- und Fackelwanderungen, Zillenfahrten auf der Donau und weinherbstlichen Gourmetmenüs. Am 21. und 22. Oktober öffnen dann beim Höfleiner Winzerpfad die Höfleiner Winzerinnen und Winzer ihre Keller. Noch mehr Veranstaltungen und Details online auf www.weinherbst.at

