Pflege: Caritas positioniert sich in neuer Kampagne als zukunftsorientierte Arbeitgeberin für ein vielfältiges Berufsbild

Caritas führt ihre Employer Branding-Kampagne mit Pflege-Schwerpunkt fort, rückt die schönen Seiten des Berufs in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Über 6.000 Pflege-Mitarbeiter*innen der Caritas sind täglich im Einsatz. Damit gehört sie zu den größten Dienstleister*innen in den Bereichen Pflege und Betreuung in ganz Österreich. „Ob in einem unserer 49 Pflegewohnhäuser, in der mobilen Pflege, im betreuten Wohnen oder im Hospiz – unsere Kolleg*innen in der Pflege leisten einen unersetzlichen Beitrag für die Lebensqualität und einen selbstbestimmten Alltag unserer Klient*innen“, sagt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich. „In unserer Pflege-Kampagne zeigen wir, dass diese Tätigkeit mehr ist als nur ein Job. Pflege ist herausfordernd, Pflege ist anstrengend, aber Pflege ist auch sehr bereichernd und bedeutet, die kleinen Freuden im Alltag zu teilen, zuhören und miteinander reden, Glück und Trost miteinander zu erleben. Pflege macht einen wirklichen Unterschied: für pflegebedürftige Personen selbst, aber auch für Angehörige.“

Pflege als zukunftsorientierter Karriereweg

Pflegekräfte werden überall händeringend gesucht. Talentierten Mitarbeiter*innen muss mehr als nur Zuspruch und Dankbarkeit geboten werden – dessen ist sich die Caritas als Arbeitgeberin besonders bewusst. „Menschlichkeit und mehr Sinn sind nur zwei Dinge, die Mitarbeiter*innen der Caritas im Bereich Pflege und Betreuung schätzen. Pflege bei der Caritas bedeutet auch Jobsicherheit, Vereinbarkeit zwischen Job und Freizeit, Weiterbildung und -entwicklung, Aufstiegschancen, unterschiedlichste Aufgabenfelder und ein diverses Kollegium“, sagt Katharina Häckel-Schinkinger, Kommunikationsleiterin der Caritas Österreich.

„Komme, um zu bleiben!“

Die Kampagnen-Claims, von „Wir lieben Vielfalt und viel Fältchen“, über „Ergo? Go, go, go!“ zu „Uns ist egal, wo du herkommst, solange du weißt, wo du hinwillst.“ und „Komme, um zu bleiben“, spiegeln die große Vielfalt, Offenheit und auch den Humor, der von den Mitarbeiter*innen im Beruf und bei der Caritas als Arbeitsgeberin gelebt und geschätzt wird.

Zum bewussten Weiterführen des Employer Branding-Claims „Weil helfen mehr ist als nur ein Job.“ in die Pflege-Kampagne meint Thomas Tatzl, CCO und Partner der Kreativagentur DDB Wien: „Der Pflegeberuf ist keine reine Wohltätigkeit. Helfen ist hier ein Teil der Profession. Gleichzeitig kommunizieren wir damit das große Spektrum des Aufgabenbereichs und den Mehrwert des Berufssegments und verlieren die oberste Mission der Caritas – das Helfen – nicht aus den Augen.“

Die Kampagne erscheint in Print-, Plakat- und Online-Formaten sowie in diversen Videospots auf den Social Media-Kanälen und Online-Präsenzen der Caritas Österreich.

