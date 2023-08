Stocker: „Innenminister Karner zieht im gesamten Asylbereich erfolgreich die Bremse“

Die Maßnahmen von Innenminister Gerhard Karner gegen die Schleppermafia zeigen Wirkung

Wien (OTS) - „Innenminister Gerhard Karner zieht im gesamten Asylbereich erfolgreich die Bremse. Der harte Kampf gegen die Schleppermafia, die konsequenten Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen sowie schnelle Asylverfahren in Österreich führen dazu, dass die Asylanträge in Österreich im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gesunken sind und vermehrt Schlepper auf frischer Tat betreten werden“, so der Sicherheitssprecher und Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Erst heute ist in Linz ein weiterer Schlepper aufgegriffen worden. Für uns ist das die Bestätigung, dass der konsequente Kampf gegen die illegale Migration Erfolge zeigt. Und die Bilanz beweist, dass die Maßnahmen, die Innenminister Gerhard Karner im Kampf gegen die Schleppermafia gesetzt hat, Wirkung entfalten: Die Aufgriffe im Sommer sind um 60 Prozent zurückgegangen. Das macht klar, dass die Asylbremse das Geschäftsmodell der Schlepper zerschlägt. Unser Dank gilt hierbei allen Polizeibeamten, die in den vergangenen Monaten die Maßnahmen des Innenministers umgesetzt haben“, so der Generalsekretär abschließend.

