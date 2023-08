Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Göttsbach

Arbeiten laufen auf Hochtouren

St. Pölten (OTS) - Die Ortsdurchfahrt Göttsbach in Ybbs an der Donau im Zuge der Landesstraße L 6015 wird auf einer Gesamtlänge von rund 860 Metern neugestaltet. Nach der heutigen Verkehrsfreigabe für die L 6015 erfolgen noch Asphaltarbeiten an den Nebenflächen, die Neugestaltung des Friedhofparkplatzes und diverse Abschlussarbeiten wie das Anlegen der Grünflächen, die Montage der Verkehrszeichen und die Bankettarbeiten. Für diese Arbeiten werden kurzfristig noch halbseitige Sperren notwendig sein.

Auf Grund des schlechten Fahrbahnzustandes und der alten Straßenkonstruktion entsprach die Ortsdurchfahrt von Göttsbach im Zuge der L 6015 ab Kilometer 1,31 bis Kilometer 2,17 nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Weiters sind auch die vorhandenen Nebenanlagen, wie Gehsteige, Abstellflächen und Entwässerungseinrichtungen zu sanieren bzw. neu zu errichten. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Ybbs an der Donau entschlossen, die Ortsdurchfahrt Göttsbach im betreffenden Bereich neu zu gestalten.

Auf der gesamten Bauloslänge wurde der vorhandene bituminöse Aufbau der L 6015 abgefräst und eine neue 13,5 Zentimeter starke Trag- und Deckschichte eingebaut. Die Fahrbahnbreite beträgt sechs Meter. Der Gehsteig wurde auf einer Länge von rund 860 Metern neu hergestellt, Abstellflächen wurden erneuert und rund 600 Meter Regenwasserkanal wurden verlegt bzw. neu errichtet. Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region in halbseitiger Bauweise ausgeführt, haben im April begonnen und werden noch bis Ende Oktober andauern. Die Gesamtbaukosten betragen rund 580.000 Euro, wovon 240.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 340.000 Euro von der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

