AVISO Pressekonferenz: Betrügerisches Geschäftsmodell Schwarzarbeit beenden

Wien (OTS) - Die jüngsten Kontrollen der Finanzpolizei bei Festivals und in Gastronomiebetrieben haben alarmierende Fälle von Schwarzarbeit in Österreich aufgedeckt. Die Gewerkschaft vida und die SPÖ sehen daher dringenden Handlungsbedarf. Sie fordern von der Bundesregierung im Sinne aller Beschäftigten und gesetzestreuen Unternehmer:innen, härter gegen das betrügerische Geschäftsmodell Schwarzarbeit vorzugehen. Details dazu werden in der kommenden Woche in einer Pressekonferenz präsentiert, zu der die Vertreter:innen der Medien herzlich eingeladen sind!





Zeit: 6. September 2023 um 09:30 Uhr

Ort: Landstein, Landstraßer Hauptstraße 132, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman Hebenstreit

Vorsitzender der Gewerkschaft vida

Melanie Erasim

Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Tourismus, Gastronomie und Hotellerie (SPÖ)

Yadigar Yigit

Restaurantleiter im Landstein und seit 35 Jahren in der Gastronomie beschäftigt

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 4. September 2023 unter presse@vida.at oder unter

+43 664 614 57 51.

