Aviso: Initiative Wund?Gesund! diskutiert zum Tag der Wunde die Beziehung von Innovation und Erstattung

Wien (OTS) - Am 15. September 2023 findet zum bereits achten Mal der "Tag der Wunde" statt. Mit dem Tag soll dem Thema der Versorgung chronischer Wunden in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Initiative Wund?Gesund! diskutiert am Tag davor (Donnerstag, 14. September 2023, 10:30h) gemeinsam mit Expert:innen aus Apothekerkammer, Wirtschaftskammer, Sozialversicherung und der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger: Was bedeutet Innovation für die Erstattung?

Am Panel:

Mag. pharm. Heinz Haberfeld, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich

Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen

Mag.a Mariella Leitner-Frisee, Wirtschaftskammer Österreich

Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehörige

Mag.a Martina Laschet, Wund?Gesund!-Sprecherin

Mag. Philipp Lindinger, Wund?Gesund!-Sprecher

Die Initiative Wund?Gesund! ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sowie weitere am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link am Dialogforum im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office @ eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Datum: 14.09.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/wund-gesund-20230914

Rückfragen & Kontakt:

Eipeldauer-Consulting e.U.

Mag. Michael Eipeldauer

+43 676 9 222 475

michael @ eipeldauer-consulting.com

www.eipeldauer-consulting.com