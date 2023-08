Neue Folgen „Zurück zur Natur“ ab 3. September in ORF 2

Zum Auftakt besucht Maggie Entenfellner den „Attersee“

Wien (OTS) - Die schönsten Seiten des Land- und Stadtlebens präsentiert Maggie Entenfellner in neuen Folgen von „Zurück zur Natur“ ab 3. September 2023, immer sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2. Dabei stehen wieder besondere Menschen und deren Beziehung zur Natur in einigen der schönsten Regionen Österreichs im Fokus. Zum Auftakt besucht Maggie Entenfellner den Attersee, in weiteren Folgen ist sie unter anderem in Heidenreichstein (10. September), Reutte (17. September), Steinbrunn (24. September) und Admont (1. Oktober) unterwegs.

„Zurück zur Natur“ am „Attersee“ am 3. September

Der Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut ist der größte Binnensee Österreichs. Hier lebt Ulrike Huber, die ihre Steuerberatungskanzlei aufgegeben hat, um Berufsfischerin zu werden. Maggie Entenfellner ist zu Gast bei Sabine Ablinger. Sie ist erst spät zur Biobäuerin geworden und kennt mittlerweile jeden Halm ums Haus. Und Köchin Antonia Schmiedleitner serviert ein Gericht mit Signalkrebsen.

„Zurück zur Natur“ in „Heidenreichstein“ am 10. September

Die Gegend rund um Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel ist großteils noch ursprünglich und wild. Hier schenkt Kunsthandwerker Willi Ernszt altem Eisen neues Leben. Bei Imkerin Bettina Macho ist es der Eintrag ihrer Bienen, der zu einer besonderen Art von Honig wird. Und Maggie Entenfellner taucht gemeinsam mit Naturvermittlerin Angelika Ebhart in die heute noch sichtbare Vergangenheit des Heidenreichsteiner Moores ein.

„Zurück zur Natur“ in „Steinbrunn“ am 24. September

Die burgenländische Marktgemeinde Steinbrunn liegt unweit von Eisenstadt und hieß früher Stinkenbrunn. Um nachhaltig Gemüse anzubauen, nützen die Boku-Absolventen Fabian Franta und Walter Gössinger aufgelassene Glashäuser. Maggie Entenfellner kocht mit Greisslerin und Wirtin Petra Wirth Paradeiskraut. Und Recycling-Künstlerin Irina Denk stellt in ihrem Streckhof preisgekrönte Kunstwerke aus altem Eisen her.

