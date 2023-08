„Bewusst gesund“: Schriftwechsel – unerkannte Linkshändigkeit und die Folgen

Am 2. September um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 2. September 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schriftwechsel – unerkannte Linkshändigkeit und die Folgen

Ob bei Werkzeugen, Schreibmaterial oder Küchenutensilien: Unser Leben ist auf Rechtshänder ausgerichtet. Dabei gehen Fachleute davon aus, dass rund die Hälfte aller Menschen als Linkshänder geboren wird. Linkshändige Kinder werden oft schon in den ersten Lebensjahren an den Gebrauch der rechten Hand gewöhnt, was negative Folgen für Gehirn und Psyche haben kann. Sie müssen zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen in ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit hinnehmen. Eine begleitete Rückschulung auf die ursprünglich dominante linke Hand kann für Betroffene Abhilfe schaffen. Gestaltung: Silke Tabernik

Stressfreies Arbeiten

Mit dem Ende des Sommers steht den meisten nun wieder eine arbeitsintensivere Zeit bevor. Doch viel Arbeit muss keineswegs mit Stress assoziiert werden. Denn wie beim Lernen gilt auch beim Arbeiten, dass sich mit gezieltem Gedächtnistraining die Leistungsfähigkeit steigern lässt und Stressfaktoren dadurch verringert werden können. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie gewährt Lerncoach und Gedächtnistrainer Florian Wurm Einblick in die verschiedensten Methoden geistigen Trainings und klärt über die Wichtigkeit regelmäßiger mentaler Übungen auf.

Hagebutte – Zitrone des Nordens

In der Naturmedizin hat sich die Verwendung von Hagebutten in vielerlei Hinsicht bewährt. In den kalten Wintermonaten stärken die kleinen Früchte der Wildrose das Immunsystem und helfen somit, Erkältungen zu vermeiden oder deren Symptome zu lindern. Zudem wirkt der Tee aus der Hagebutte entwässernd, was zur Entschlackung und zur Entgiftung beiträgt. Hagebuttenpulver ist entzündungshemmend und kann bei Rheuma und Arthritis helfen. Gestaltung: Tommy Schmidle

„Bewusst gesund“-Tipp: Leben nach Magen-OP

Bei starkem Übergewicht gelingt es den wenigsten, erfolgreich abzunehmen. Eine weitere Möglichkeit der Adipositas-Behandlung ist die Chirurgie. Magenbypass, Magenband oder Magenverkleinerung sind die gängigsten Methoden und ab einem BMI von 40 übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Doch auch nach einer solchen Operation kann nicht weiter gegessen wie davor. Durch die Verkleinerung des Magens kommt es auch zu einer Veränderung der Nährstoffaufnahme, Mangelerscheinungen können die Folge sein. Was bei der Ernährung nach einer Magen-OP zu beachten ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Morgenroutine – ein perfekter Start in den Tag

Ö3-Moderatorin Sandra König unterrichtet auch Yoga. Der Ausbruch der Autoimmunerkrankung „Lichen ruber“, einer unangenehmen Hautkrankheit, gab letztlich den Anstoß für Sandra König, ihr Leben zu ändern. Die Moderatorin litt vor Jahren unter juckenden Pusteln, deren Ursache stressbedingt ist. Heute ist die zweifache Mutter in ihrer Mitte und gibt ihre Erfahrungen weiter. Welche Rolle dabei der „Zauber des Morgens“ spielt und wie sie es geschafft hat, durch ihre eigene Morgenroutine zu mehr Gelassenheit und Kraft zu gelangen, erzählt Sandra König in „Bewusst gesund“. Gestaltung: Vroni Brix

