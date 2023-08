Ausstellung “Refuse, Reduce, Re-use, Recycle, Rot”

Start des Herbstprogramms im Vorarlberger Architektur Institut

Im Überblick wird klar, dass nicht eine Strategie allein die Material- und Bauwende herbeiführen kann. Nur wenn alle Strategien gleichermaßen befördert werden, kann es gelingen die immensen Emissionen im Baubereich zu reduzieren. Clemens Quirin, Kurator vai Vorarlberger Architektur Institut 1/2

Mit der Ausstellung wollen wir Initiativen, Projekte und Menschen vorstellen, die Mut und Lust machen, eingefahrene Muster zu überdenken und Neues zu wagen. Klimafreundliche Architektur und klimafreundliches Bauen schaffen Lebensqualität, stiften Sinn und machen Freude. Dr. Verena Konrad, Direktorin vai Vorarlberger Architektur Institut 2/2

Dornbirn (OTS) - Mit “Refuse, Reduce, Re-use, Recycle, Rot” widmet sich das Vorarlberger Architektur Institut ab 29. September in einer Ausstellung zentralen Strategien für die Material- und Bauwende.

Der Gebäudesektor ist einer der größten CO2-Emittenten unserer Zeit. Mit der Herstellung und dem Betrieb unserer gebauten Umwelt ist er für fast 40% der klimaschädlichen Treibhausgase verantwortlich. In den letzten Jahrzehnten lag der ökologische Fokus zumeist auf Energieeffizienz in der Nutzungsphase. Das Passivhaus wurde erfunden, die Dämmstärken erhöht und weitere Energiesparmaßnahmen gesucht, gefunden und nicht selten gleich wieder durch Mehrverbrauch an anderer Stelle zunichte gemacht.

Der Ressourcen-Einsatz für Herstellung, Transport und Entsorgung unserer Baustoffe blieb häufig unbeachtet – jedenfalls in der Masse der Bauproduktion, die auch weiterhin große Mengen energieintensiver und untrennbarer Baustoffe verbaut. So entstehen inzwischen rund 50% der grauen Emissionen vor dem Einzug. Nun erhält auch das Davor (Herstellung) und das Danach (Abbruch oder Sanierung) mehr Aufmerksamkeit. Aspekte der Kreislaufwirtschaft werden in der Baubranche intensiv diskutiert. Re-use und optimiertes Recycling, wie auch natürliche, verrottbare Baustoffe gewinnen an Bedeutung. Der größte Hebel liegt aber in der Weiternutzung des Bestandes, dessen Reparatur und dem Um- und Weiterbau.

Die Ausstellung stellt verschiedene Ansätze zum klimafreundlichen Planen und Bauen vor und zeigt deren Wechselwirkungen, Herausforderungen und Grenzen auf.

Begleitprogramm (Ausstellungsgespräche, Online-Talks, ...) auf

www.v-a-i.at/ausstellungen/re-use













Eröffnung der Ausstellung "Refuse, Reduce, Re-use, Recycle, Rot"

Es begrüßt vai-Direktorin Verena Konrad, zur Ausstellung spricht Kurator Clemens Quirin. Im Anschluss laden wir zum Austausch und gemütlichen Verweilen.

Laufzeit: 29. September 2023 bis 24. Februar 2024

Datum: 28.09.2023, 19:00 Uhr

Ort: Vorarlberger Architektur Institut

Marktstraße 33, 6850 Dornbirn, Österreich

Url: https://v-a-i.at/ausstellungen/re-use/eroeffnung

