Teil zwei von „Narrisch guater Sommer“ am 2. September in ORF 2

Pointen, Gags und Schmähs der heimischen Faschingsgilden

Wien (OTS) - Bei diesen Narren bleibt kein Auge trocken! Österreichs Faschingsgilden sind auch im zweiten Teil von „Narrisch guater Sommer“ am Samstag, dem 2. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in Höchstform und liefern ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse.

Die Kulturinitiative St. Andrä eröffnet mit „Der Aufwecker“ den zweiten Teil von „Narrisch guater Sommer“, bevor sie es später mit einer „Männergrippe“ zu tun bekommt. Die Faschingsgilde Völkermarkt schickt ihre „Golden Girls“, von der Faschingsrunde Ligist kommt der „EU-Peulizist“. „In Sherwood“ ist der Kulturkreis Bad Gleichenberg unterwegs, das Bleiburger Faschingskabarett ist „Im Schwitzkasten“. Mit dem Thema Geld beschäftigen sich die Narrenrunde Lavamünd („Pflegegeld“), Die Vierkanter („Die Vierkanter und der Förderzirkus“) und der Feldkirchner Faschingsklub („Fockenbauer in der Bank“). Harry Isepp ist als „Markttratschn“ zu sehen. Walter Kammerhofer sagt „Für immer und ewig“.

