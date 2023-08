Im ORF-„Sommerkabarett“ geht es hoch her: Die „Pratersterne Hochschaubahn“ u. a. mit Scheid, Stabinger und Heidelbeerhugo

Am 1. September um 20.15 Uhr in ORF 1; anschließend „Was gibt es Neues? – Classics“ und „Die liebe Familie – Next Generation“

Wien (OTS) - Das Sommerspecial der „Pratersterne“ geht im ORF-„Sommerkabarett“ in die zweite Runde: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentiert Hosea Ratschiller am Freitag, dem 1. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue XL-Ausgabe der Kabarettserie. Die „Pratersterne Hochschaubahn“ – nicht am Originalschauplatz im Fluc am Praterstern, sondern im mit Prater-Accessoires ausgestatteten Wiener Stadtsaal – präsentiert eine illustre Schar aktueller und zukünftiger Stars der Kleinkunstszene. Mit dabei sind Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann, das musikalische Duo Wiener Blond – und Hosea Ratschiller selbst, der nicht nur als Präsentator fungiert, sondern auch Auszüge aus seinem Soloprogramm bringt. Danach um 21.35 Uhr rätseln Alex Kristan, Eva Maria Marold, Rudi Roubinek, Caroline Athanasiadis, Berni Wagner, Rudi Schöller und viele mehr in den „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. über die Ausziehbeute und das Popeye-Syndrom. Spannungsgeladen und gagintensiv geht es anschließend um 22.25 Uhr in der Impro-Comedy-Show weiter, denn auf „Die liebe Familie – Next Generation“ warten in der Episode „Unter Strom“ viele Überraschungen.

„Pratersterne Hochschaubahn“ um 20.15 Uhr

Zum Sommerspecial der „Pratersterne“ hat sich Moderator Hosea Ratschiller wieder in Schale geworfen und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen eingeladen, ihn auf seiner rasanten und unterhaltsamen Hochschaubahnfahrt begleiten. Wer Angst vor Höhe und Geschwindigkeit hat, verliert. Aber da stehen sie alle drüber: entweder, weil sie schon lang in der Branche sind und wissen, wie man sich bei hohem Tempo am besten in die Kurven legt. Oder aber, weil sie wissen, dass man noch nicht so oft Hochschaubahn gefahren sein muss, um zu wissen, dass die besten Plätze die zwischen den „alten Hasen“ sind. Diesmal mit dabei im Wiener Stadtsaal: Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und das musikalische Duo Wiener Blond.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.35 Uhr

Alex Kristan, Eva Maria Marold, Rudi Roubinek, Caroline Athanasiadis, Berni Wagner, Rudi Schöller und viele mehr rätseln in dieser Folge der „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. über die Ausziehbeute und das Popeye-Syndrom. Sie fragen sich außerdem, woher der Glockenreiher seinen Namen hat und wieso es „auf einen grünen Zweig kommen“ heißt.

„Die liebe Familie – Next Generation: Unter Strom“ um 22.25 Uhr

Das Impro-Comedy-Format „Die liebe Familie – Next Generation“ bietet in der Episode „Unter Strom“ viele Überraschungen. Sigrid Lafite will gemeinsam mit Hausmeister Brühl die neu erstandene Stehlampe reparieren. Dabei erleiden die beiden einen Stromschlag und finden sich plötzlich im Körper des jeweils anderen wieder. Es gibt kein Drehbuch, nichts ist einstudiert, alles improvisiert. Mit dabei sind u. a. Herbert Steinböck, Sigrid Hauser und Gerald Votava.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Weiteres sommerliches Lachmuskeltraining von österreichischen Kleinkunstgrößen gibt es auch auf Flimmit zum Streamen. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und auch Michael Niavaranis aktueller Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

