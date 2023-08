Neue Polizeioffiziere feiern Sponsion in Wiener Neustadt

Fünf Polizistinnen und 21 Polizisten schlossen am 31. August 2023 den Bachelorlehrgang „Polizeiliche Führung“ ab

Wien (OTS) - 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bachelorstudiums „Polizeiliche Führung“ feierten am 31. August 2023 in Wiener Neustadt ihre Sponsion. Fünf Frauen und 21 Männer legten nach dem dreijährigen Studium am 20. und 21. Juni 2023 ihre Prüfungen ab – 19 von ihnen mit „ausgezeichnetem Erfolg“.

Innenminister Gerhard Karner sagte: „Die polizeiliche Arbeit ist gegenwärtig geprägt von der Internetkriminalität, aber auch vom entschlossenen Vorgehen gegen jede Form von Extremismus. Außerdem besteht eine riesige Herausforderung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, vor allem um der brutalen Schleppermafia das Handwerk zu legen.“ Karner ergänzte: „Sie werden als neue Führungskräfte künftig mit diesen Herausforderungen konfrontiert sein. Ich bin davon überzeugt, dass Sie diese mit Engagement, Weitblick und hohem Einsatz meistern werden. Seien Sie sich der Verantwortung bewusst, die Sie für die Menschen in diesem Land übernehmen, aber auch für die Ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Inhalt des Studiums „Polizeiliche Führung“

Das Studium „Polizeiliche Führung“ ist der Grundausbildungslehrgang für leitende Beamtinnen und Beamte und wird auf der Fachhochschule Wiener Neustadt absolviert. Inhalte des Studiums umfassen das österreichische Verfassungsrecht, Behördenorganisation im Bereich der Sicherheitsverwaltung sowie Taktik und Ordnungsdienst. Darüber hinaus sind die Studierenden mit den Organisationsabläufen der operativen Arbeit und taktischen Einschreitungsarten vertraut.

Neben dem Studium müssen sogenannte E1-Module absolviert werden. Dabei handelt es sich um Inhalte, die für künftige Offiziere erforderlich sind, wie Führungsmanagement, Gleichbehandlung sowie Protokoll und Courtoisie. Am Ende des Studiums legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben einer Bachelor-Prüfung eine Dienstprüfung für die Verwendungsgruppe E1 ab.

Weitere Studiengänge der Polizei und Sicherheitsverwaltung

Neben dem Bachelor-Studiengang „Polizeiliche Führung werden derzeit weitere Studiengänge von der Sicherheitsakademie angeboten. Darunter die Master-Studiengänge „Strategisches Sicherheitsmanagement“ und „Public Management“, die Fachhochschullehrgänge „Wirtschaftskriminalität & Cyber Crime“ und „Pädagogisch-didaktischer Lehrgang für Lehrende des Exekutivdienstes“ sowie den Masterlehrgang „Digitalisierung, Politik und Kommunikation“.

Im Wintersemester 2023 startet ein neuer Master-Studiengang, „Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism and intelligence“ an der Universität Krems.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at