LH Mikl-Leitner: Land NÖ bietet Gründerinnen und Gründern neue Webinar-Reihe, um Digitalisierungs-Kompetenz zu steigern

riz up bietet umfangreiches kostenloses Angebot

St.Pölten (OTS) - „Digitalisierung ist in unserer Arbeits- und Wirtschaftswelt nicht mehr wegzudenken. Daher bieten wir Gründungsinteressierten und jungen Unternehmen in Niederösterreich mit der neuen Webinar-Reihe ‚Digi-Wissen kompakt‘ Infos im Bereich Online-Marketing, Künstliche Intelligenz und E-Commerce. Denn gerade für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer bietet die Digitalisierung große Geschäftschancen. Hierbei wollen wir sie mit unserer Gründeragentur riz up umfassend unterstützen“, so Landehauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ergänzt: „Alleine im ersten Halbjahr 2023 hat riz up knapp 9.000 Beratungen durchgeführt, viele davon drehten sich dabei um Fragen der Digitalisierung. Das zeigt schon, wie stark die Digitalisierung im Fokus unserer Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in Niederösterreich steht.“

„riz up hat ein umfangreiches kostenloses Angebot zu allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen: von Businessplan bis Marketing, von Verkauf bis Zukunftstrends und vieles mehr. Gerade auch die digitalen Themen sind stark nachgefragt und wir freuen uns, kompaktes Wissen dazu kostenlos vermitteln zu können“, so Petra Patzelt, riz up Geschäftsführerin. Ergänzend verweist Petra Patzelt auch auf die Services und Angebote vom Haus der Digitalisierung in Tulln.

Die riz up Webinarreihe „Digi-Wissen kompakt“ im Herbst 2023 sind kostenlos, dauern jeweils 2 Stunden und können unter www.riz-up.at/seminare gebucht werden.

Weitere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at

