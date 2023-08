Quantentechnologie: Summer School mit 100 Teilnehmenden und starkem Netzwerk

Auf die zweite Auflage des Sommerformats an der FH Technikum Wien folgen weitere Angebote im Herbst.

Wien (OTS) - Quantenkryptographie, und damit ein derzeit heiß diskutierter Aspekt der Quantentechnologie, stand im Fokus der diesjährigen Quantum Technologies Summer School, welche die FH Technikum Wien diesmal in Kooperation mit der Slowakischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet hat. 100 Teilnehmende aus verschiedenen Ländern beschäftigten sich Ende August eine Woche lang mit verschränkten Photonen, Qubits, Quantenschlüsseln und Quantenalgorithmen. Mehr als 200 Bewerbungen aus aller Welt unterstreichen die Attraktivität des Formats.

„Wir führen an eine komplexe Materie in sommerlicher Atmosphäre heran, ohne Prüfungsdruck und den Stress eines laufenden Semesters”, sagt Lukas Mairhofer, Senior Lecturer/Researcher an der FH Technikum Wien. „Das kam bei Studierenden vom Bachelor- bis PhD-Level sehr gut an.“

An den Vormittagen standen Vorträge unterschiedlicher Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf dem Programm. An den Nachmittagen fanden Workshops in vier Themenbereichen statt, in denen sich die Studierenden eine Woche lang auf ein Projekt konzentrieren konnten.

„Ich möchte mich bei unseren zahlreichen Partnern aus der Wirtschaft und dem akademischen Bereich bedanken, die den Erfolg dieses Formats ermöglicht haben“, sagt Gerd Krizek, Leiter des Departments Applied Mathematics and Physics an der FH Technikum Wien.

„Training Quantum Engineers“

Die FH Technikum Wien etabliert sich im Bereich der Quantentechnologien als Ausbildungsinstitution und Schnittstelle. „Training Quantum Engineers“ lautet das Motto, unter dem am Technikum Aufbauarbeit geleistet wird, die sich zunehmend in Bildungsangeboten niederschlägt. Die nächsten wichtigen Termine:

Am 11. September versammeln sich im etablierten Format des Start me up Monday Start Ups und Expert*innen zum Thema Quantentechnologien. Programm und Anmeldung

Später im September folgen erste Informationen zum neuen international ausgerichteten Master-Studiengang Quantum Engineering, der im Herbst 2024 an der FH Technikum Wien starten wird.

Am 12. Oktober bietet die Technikum Wien Academy zum ersten Mal das Praxisseminar Quantentechnologie für Entscheider*innen in Unternehmen an. Informationen und Anmeldungen: https://academy.technikum-wien.at/seminare/quantentechnologie/

Druckfähige Fotos von der Summer School finden sich in der Technikum Cloud: https://cloud.technikum-wien.at/s/Aqgani8NjE3Rx5s

