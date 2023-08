MyLife Home: Internet für zuhause inklusive gratis Router – extrem günstig und nur für kurze Zeit.

Aktionstarif MyLife Home für alle bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.

Limitiertes Angebot nur zwischen 31. August und 27. September 2023 aktivierbar.

Unlimitierte Daten in Österreich um nur 14,90 Euro/ Monat.

Mit Router um 0 Euro.

Für immer behalten, auch nach 27.

Meine Wohnung, meine Regeln: Für alle bis 27, die gerade ihr erstes Apartment beziehen oder eine WG gründen, bietet Drei mit MyLife Home jetzt günstiges, schnelles Internet für zuhause inklusive Router um 0 Euro. MyLife Home bietet unlimitiertes Internet in Österreich mit max. 50 Mbit/s Download um nur 14,90 Euro/ Monat. Gratis dazu erhalten MyLife Home Neukunden den Router TP-Link MX515v.

Wer MyLife Home nach Erreichung des 28. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Mehr auf www.drei.at/mylife-home

Tarifdetails: *27 € Servicepauschale/ Jahr. 19,90 € Aktivierungsentgelt. Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bis 27.9.2023. Anmeldbar bis inklusive 27 Jahre. Nicht kompatibel mit Kombi-Vorteil. Angegebene Geschwindigkeiten sind Maximalwerte. Details: drei.at/mylife-home



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

