2. Staffel: TikTok-Format „sag_mal“ von Ö3 und funk geht in die zweite Runde

Wien (OTS) - Runde 2 für das erste TikTok-Format, bei dem Ö3 und funk gemeinsame Sache machen! sag_mal, das Voxpop-Format, das seit März 2023 im Ö3-Wecker und auf TikTok die Perspektiven junger Menschen vom Land in den Fokus rückt, produziert aufgrund des großen Erfolgs eine zweite Staffel. Um noch näher an Ö3 dran zu sein, übernimmt die junge Ö3-Redakteurin Mirjam Haider ab sofort das erfolgreiche Format als Host.

Alles Spannende passiert in der Stadt? Von wegen! Seit März 2023 beweist das TikTok-Format sag_mal, wie aufregend das Leben auf dem Land ist – und stellt damit die Perspektiven junger Menschen am Land in den Mittelpunkt. Die Hosts reisen quer durch Österreich und Deutschland, um mit jungen Menschen im ländlichen Raum zu sprechen. Was ist dein größtes Talent? No-Gos beim Küssen? Frühschoppen oder Shoppen? Das Voxpop-Format geht raus aus den Einkaufsstraßen der Städte und geht stattdessen auf Volksfeste, zu Vereinen oder in Jugendtreffs. Das funk-Format stellt Fragen auf Augenhöhe, um authentische, ehrliche und unterhaltsame Antworten zu erhalten und diese auf TikTok zu präsentieren.

Die neue Host: Ö3-Redakteurin Mirjam Haider

Mirjam Haider (28) ist Ö3-Wecker-Regisseurin, Comedy-Autorin und Programmgestalterin. Die junge Steirerin (Knittelfeld) hört genau hin, stellt die richtigen Fragen und erzählt die Geschichten der Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer. Sie freut sich, mit „sag_mal“ in Österreich und Deutschland am Land unterwegs zu sein, die Geschichten junger Leute zu hören und im Ö3-Wecker und auf TikTok abzubilden.

ORF/Ö3, funk und der Bayerischer Rundfunk machen gemeinsame Sache Das Besondere an sag_mal: Zum ersten Mal überquert funk die Grenze nach Österreich und arbeitet mit dem österreichischen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk für dieses Online-Format international zusammen. Gemeinsam sprechen sie Jugendliche an, die auf dem Land im deutschsprachigen Raum leben. Ö3 leistet mit diesem Format Pionierarbeit und ist das Zuhause einer innovativen Tiktok- und Ö3-Wecker-Rubrik.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Das TikTok-Format ‚sag mal‘ ist die erste länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen funk, dem Bayrischen Rundfunk und dem ORF. Jugendliche aus Österreich und deren Perspektive, aber auch ihre Wünsche, Werte und Vorstellungen werden auf Augenhöhe vermittelt. Wir bieten jungen Menschen damit im Rahmen unserer ‚young audience‘-Strategie eine multimediale Bühne und ich bedanke mich für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Michael Pauser, Ö3-Senderchef ab 1. September ergänzt: „Dass mit Mirjam Haider nun eine Ö3lerin Host dieses erfolgreichen TikTok Formats für Österreich und Deutschland ist, freut mich ganz besonders. Wir sind wie angekündigt im ganzen Land unterwegs und gehen auf die Menschen zu.“

Produziert wird das Format von Ö3 und PULS, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks für funk und startet ab dem 1. September 2023 mit der zweiten Staffel auf TikTok.

Hier geht’s zum TikTok Kanal: https://www.tiktok.com/@sag_mal, die letzten Folgen der 1. Staffel zum Nachhören gibt’s auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/stories/3034833.

