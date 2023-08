Karriere-Stütze im Fuhrparkwesen

Am WIFI Wien findet Mitte Oktober in Kooperation mit dem Fuhrparkverband Austria der vierte Lehrgang für Mobilitäts- und Flottenmanager und interessierte Neueinsteiger statt.

Wien, (OTS) - Fundiertes Spezialwissen bildet die Grundlage für effizientes und erfolgreiches Verwalten von Fahrzeugflotten. Fachwissen aus der Praxis für die Praxis wird im Herbst erneut beim vierten Lehrgang für geprüfte Mobilitäts- und Flottenmanager vermittelt, welcher am WIFI Wien von 16. bis 19. Oktober 2023 in Zusammenarbeit mit dem Fuhrparkverband Austria (FVA) stattfindet. „In 32 Lehreinheiten wird den Teilnehmern umfangreiches Wissen rund um alle Belange vermittelt, die sich mit dem Fuhrpark auseinandersetzen und für die Bewältigung der Aufgabe eines Fuhrparkleiters notwendig sind“, erläutert FVA-Vorstandsmitglied Rosemarie Pfann. Sie ist gemeinsam mit Wolfgang Schrempf Lehrgangsverantwortliche des Fuhrparkverbands.

„Die Aufgaben im Flottenmanagement haben sich in den letzten Jahren durch neue Technologien und gesetzlichen Vorgaben massiv verändert“, betont auch FVA-Obmann Henning Heise. Der Fuhrpark bildet in vielen Firmen nach den Personalaufwendungen einerseits den größte Kostenblock, der nach effizienter Verwaltung verlangt, andererseits müssen Fuhrparkmanager in immer größerem Ausmaß für die Mobilität der Mitarbeiter sorgen. Von gesetzlichen Grundlagen über allgemeines Mobilitätsmanagement und Car Policy, von Beschaffungs- und Verwertungswesen über Investitionsplanung, E-Mobilität, internationale Fuhrparkanforderungen oder Risiko- und Schadensmanagement reicht die Bandbreite der im Lehrgang vermittelten Inhalte.

36 Absolventen haben seit dem Vorjahr in drei Kursen bereits die Prüfung zum Mobilitäts- und Flottenmanager abgelegt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um auf individuelle Gegebenheiten einzelner Fuhrpark-Verantwortlicher auch gezielt eingehen zu können. Nach bestandener Prüfung bekommen die Teilnehmer die WIFI/FVA- Urkunde ausgehändigt. Die Ausbildungsmöglichkeit durch den FVA mit Experten und ausgewiesenem, stets aktuellem Fachwissen aus der Praxis ist noch relativ neu aber bereits sehr nachgefragt. „Sie ist eine Chance für Unternehmen und die Basis für Optimierung in diesem kostenmäßig und emotional wichtigen Firmensektor. Unsere Referenten sind ausschließlich Praktiker aus dem Flottenmanagement“, hebt Henning Heise den Mehrwert hervor. Und Rosemarie Pfann ergänzt: „Mit dem Besuch dieses Lehrgangs steht nicht nur den bereits tätigen Mitarbeitern im Flottenmanagement sondern auch Neueinsteigern eine fundierte Aus- und Fortbildung zur Verfügung. Somit eignet sich unser Kurs auch für interessierte Personen, die eine berufliche Neuorientierung anstreben.“

Die Lehreinheiten werden von Fuhrparkverantwortlichen in ihren Unternehmen vorgetragen, wie etwa Steffen Peschel (Siemens), Norbert Linninger (Energie Steiermark), Michael Närr (Niederösterreichische Versicherung) sowie Rechtsanwalt Martin Brenner oder Steuerberater Klaus Pammer, um nur einige zu erwähnen. Absolventen erhalten zudem eine einjährige, kostenlose Mitgliedschaft im Fuhrparkverband, um die Möglichkeit zu bekommen, sich regelmäßig auszutauschen und Rat einzuholen. „Die einzigartige Ausbildungsmöglichkeit zum qualifizierten Fuhrparkleiter hat sich gut etabliert und gilt zu Recht als die beste und umfangreichste in diesem Bereich“, freut sich FVA-Obmann Heise. Und Lehrgangsleiterin Pfann betont abschließend: „So viel gesammelte praxisnahe Expertise hat es in Österreich noch nie gegeben.“

Informationen unter www.fuhrparkverband.at

Anmeldung unter https://www.wifiwien.at - Kursnummer 94260013

