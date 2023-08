Mehr grüne Power bei der oekostrom AG: Stromerzeugung und Kund:innenzahl weiter gestiegen

Deutlicher Zuwachs: Erstmals mehr als 100.000 Kund:innen

Erzeugungsmenge aus Wind und Photovoltaik 27 Prozent über dem Vorjahr

Beteiligungsmodell macht Investments in klimafreundliche Energien attraktiv

Die oekostrom AG ist weiter im Aufwind: In ihren Geschäftsbereichen Stromerzeugung, Energiehandel und Energievertrieb verzeichnet diese laut Halbjahresbilanz 2023 signifikante Wachstumserfolge bei außergewöhnlich guten Finanzkennzahlen. Damit baut Österreichs größte saubere und unabhängige Energieversorgerin ihre Positionierung als wirtschaftlich starkes Unternehmen am Strommarkt aus. „Wir haben unsere strategischen Ziele im ersten Halbjahr übertroffen. Unsere Unternehmensstruktur ist ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg“, so Ulrich Streibl, oekostrom AG-Vorstand für Finanzen und Produktion. „Jetzt liegt es an uns, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben.“, meint Streibl.

Grüner Energieboost

Knapp die Hälfte der Stromabsatzmenge wurde bilanziell mit eigenen Wind- und Sonnenkraft-Anlagen produziert, die Erzeugung lag 27 Prozent über dem Vorjahr. Dieses bemerkenswerte Plus ist neben guten Windbedingungen vor allem auf das erfolgreiche Repowering des Windparks in Parndorf zurückzuführen. Die leistungsstärkeren Windräder erzeugen dort um 80 Prozent mehr Strom als bisher. In der Steiermark und in Niederösterreich konnten zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen werden.

Anstieg auf 100.000 Kund:innen

Im Vertrieb hat die oekostrom AG ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 zu verzeichnen und durfte im August ihren 100.000sten Kunden begrüßen. Mit fairen Angeboten ist es gelungen, auch in der Krise am Endkund:innenmarkt weiter zu wachsen. „Wir haben mit einer fairen Preisstellung und unserem ökologischen Angebot unsere Präsenz am Strommarkt ausgebaut. Wir waren in der Lage, die gestiegenen Preise erst sehr spät und vergleichsweise moderat weiterzugeben“, so Hildegard Aichberger, oekostrom AG-Vorständin für Vertrieb und Marketing. „Ab dem zweiten Halbjahr 2023 werden wir die Preise nun wieder schrittweise senken“, ergänzt Aichberger.

Die starken Wachstumserfolge in allen Geschäftsbereichen tragen maßgeblich dazu bei, den Ausbau sauberer Energien in Österreich voranzutreiben. Zusätzlich profitieren die mehr als 3.000 Aktionär:innen auch wirtschaftlich. Das Halbjahresergebnis liegt bei TEUR 9.983 und somit deutlich über dem Vorjahr.



