Zum 4. Mal öffnet am 13. & 14. September 2023 die eMOKON in Teesdorf ihre Tore.

E-Mobilität zum Testen! Über 70 eFahrzeuge - darunter auch eine Vielzahl an eNutzfahrzeugen der Klasse N1&N2

Wien (OTS) - Mit der 4. Auflage eMOKON, liefert der Fuhrparkverband Austria und der Bundesverband eMobility Austria auch 2023, die mittlerweile größte Fachkonferenz mit Ausstellung und Testmöglichkeit in Österreich ab!

Im Mittelpunkt stehen wieder ein anspruchsvoller Konferenzteil mit 7 umsetzungsorientierten Vortrags & Diskussionspanels. Eine auf 400 m2 angewachsene Fachausstellung, mit Lösungen im Bereich Laden, Energiemanagement und Dienstleistung, mit dem „who is who“ der Industrie und Wirtschaftsausstellern begleiten die Konferenz.

Ein Highlight ist aber heuer auch die Fahrzeugausstellung, welche auf über 70 eFahrzeugen und PHEV angewachsen ist. Besonders ist auch die Vielzahl an eNutzfahrzeuge der Klasse N1&N2 in diesem Jahr. Die Fahrzeuge können nicht nur besichtigt werden, sondern auch an der 1,4 km langen Teststrecke des ÖAMTC ausgiebig getestet werden.

Weitere Infos zu den Ausstellern und zum Programm: www.emokon.at

Trägerorganisationen:

Bundesverband eMobility-Austria, 1020 Wien, office @ bve.or.at www.bve.or.at

Fuhrparkverband Austria, 1090 Wien,office @ fuhrparkverband.at

www.fuhrparkverband.at

Rückfragen & Kontakt:

BVe:

Helmut-Klaus Schimany,

Bundesverband eMobility–Austria

Vorstandsvorsitzender

Tel.: +43 664 422 66 67

Mail: Helmut-klaus.schimany @ bve.or.at



FVA:

Marcella Kral

Fuhrparkverband Austria

Vorstand

Tel.: +43 1 966 5778

Mail: marcella.kral @ fuhrparkverband.at