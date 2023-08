Das Ö3-Feuerwehrfest: Die Ö3-Gemeinde sagt DANKE und feiert die Feuerwehren

1. September (8.00 bis 19.00 Uhr): Einen ganzen Tag lang Wunschhits von und für die freiwilligen Helferinnen und Helfer!

Wien (OTS) - Der Sommer geht langsam ins Finale, ein Sommer mit vielen schönen Momenten – aber auch echt fordernden: So viele im Land wurden von Unwettern getroffen und so oft waren die Freiwilligen Feuerwehren im Dauereinsatz. Dafür sagt die Ö3-Gemeinde am Freitag, den 1. September „Danke“: Einen ganzen Tag lang laufen im Hitradio Ö3 Wunschhits von und für die rund 350.000 Feuerwehrlerinnen und Feuerwehrler im ganzen Land.

Freihits für alle!

Am Freitag wird Ö3 zum größten Festzelt Österreichs: Die Ö3-Gemeinde sagt DANKE – allen voran den aktiven Feuerwehrleuten, aber auch ihren Familien und den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die diese Einsätze oft erst möglich machen. Die Ö3-Gemeinde ist eingeladen, ihre Feuerwehr auf die Gästeliste zu schreiben: Wer hat dieses Jahr schon geholfen und wem soll dafür via Ö3 „danke“ gesagt werden? Welcher Einsatz war für die Feuerwehren unvergesslich und mit welchen Kameradinnen und Kameraden ist alles schaffbar? Und welcher Wunschhit soll speziell für sie laufen?

Alle Freiwilligen sind eingeladen!

Und weil bei einem Fest alle zusammensitzen und gemeinsam feiern, sind natürlich auch Grüße und Musikwünsche von anderen Freiwilligen-Organisationen willkommen – denn in Ausnahmesituationen helfen alle zusammen und halten alles am Laufen: das Rote Kreuz, die Wasserrettung, die Bergrettung und viele mehr.

Gemeinsam helfen, gemeinsam feiern – beim Ö3-Feuerwehrfest!

Hit wünschen und danke sagen: Alle Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer können ihre Musikwünsche für das größte Fest Österreichs ab sofort abgeben:

- telefonisch oder via WhatsApp-Sprachnachricht unter 0800 600 600 - online auf der Ö3-Homepage:

https://oe3.orf.at/sendungen/stories/oe3feuerwehrfest/

Moderiert wird das Ö3-Feuerwehrfest am Freitag, den 1. September von Robert Kratky (8.00 bis 9.00 Uhr), Andi Knoll (09.00 bis 12.00 Uhr), Lisa Hotwagner (12.00 bis 16.00 Uhr) und Christina Pausch (16.00 bis 19.00 Uhr). Einschalten, mitfeiern!

