Einreichfrist für den Österreichischen Inklusionspreis 2023 endet Mitte September

Bis 17. September 2023 können noch inklusive Projekte zum Österreichischen Inklusionspreis eingereicht werden.

Wien (OTS) - Die Lebenshilfe Österreich erinnert daran, dass Einreichungen für den renommierten Österreichischen Inklusionspreis noch bis zum 17. September 2023 möglich sind. Der Preis wird in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien vergeben und zeichnet inklusive Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Am 28. November 2023 findet die Preisverleihung im Kursalon Hübner in Wien statt.

„ Mit dem renommierten Österreichischen Inklusionspreis rückt die Lebenshilfe jene Personen und Initiativen ins Rampenlicht, die herausragende Beiträge für ein besseres Miteinander leisten. Die eingereichten Projekte sind Inspiration und Vorbild, wie wir unsere Gesellschaft noch inklusiver gestalten können. “ sagt Lebenshilfe Generalsekretär Markus Neuherz.

Der Inklusionspreis dient dazu, erfolgreiche Beispiele und soziale Innovationen für die Umsetzung von Inklusion in Österreich aufzuzeigen. Schwerpunkt des diesjährigen Inklusionspreises: Gesellschaftliche Teilhabe & Politik. Auf der österreichweiten Inklusionslandkarte der Lebenshilfe werden bereits ausgezeichneten Projekte präsentiert. Sie sollen wiederum andere motivieren, ähnliche Initiativen zu starten.

Einreichungen erfolgen online über das Formular auf der Webseite der Lebenshilfe Österreich www.inklusionspreis.at. Dort sind auch weitere Informationen, u.a. in Leichter Sprache, verfügbar. Institutionen, Schulen, Betriebe, Organisationen, Vereine, Plattformen, Projekte, Initiativen, Begleitungs- und Unterstützungseinrichtungen, Assistenzprojekte, Freiwilligeninitiativen und engagierte Privatpersonen können zum Inklusionspreis einreichen. Der Bewerbungszeitraum für den Inklusionspreis endet am 17. September 2023.

Die Preisverleihungsgala findet am 28. November 2023 im Kursalon in Wien statt. Eine unabhängige Jury wird je Bundesland ein Projekt mit dem Inklusionspreis 2023 auszeichnen. Zusätzlich wird ein Projekt als bundesweiter Preisträger mit 5.000 Euro, bereitgestellt von den Österreichischen Lotterien, prämiert.

Die Lebenshilfe Österreich freut sich auf zahlreiche spannende und wegweisende Projekte und steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Lebenshilfe Österreich

Hannah Dobler

Event- und Projektmanagement

+43 (0)660 98 01 359

inklusionspreis @ lebenshilfe.at

www.lebenshilfe.at

www.facebook.com/lebenshilfe.inklusion