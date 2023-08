Neuer Service von REISSWOLF - Briefpost digital empfangen und versenden

Mit REISSWOLF kann physische Briefpost ab sofort digital empfangen und versendet werden – ohne Postamt, ohne Briefkasten.

Wien/Leobendorf (OTS) - REISSWOLF Österreich hat sich in den letzten Jahren vom Aktenvernichtungsunternehmen hin zum Spezialisten in den Bereichen der Digitalisierung und des Datenschutzes entwickelt. Mit unserem Portfolio an digitalen Produkten und Dienstleistungen begleiten wir den gesamten Lebenszyklus von Daten und unterstützen unsere Kunden bei der Transformation von analogen zu digitalen Unternehmen. Neben dem nach wie vor relevanten Kerngeschäft der Akten- und Datenträgervernichtung sowie physischen Archivierung bieten wir unseren Kunden individuelle Produkte und Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, physischen Unterlagen jeglicher Art und nun auch für die Digitalisierung von physischer Briefpost an.

Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden ab sofort einen neuen Service anbieten zu können. Unsere Softwarelösung ist einzigartig auf dem Markt und ermöglicht Ihnen ein ganzheitliches Input sowie Output Management der physischen Post aus einer Hand. Damit können Sie insbesondere höhere Volumen beim Empfangen sowie Versenden von Briefpost digital abwickeln. Unser Service ist nicht nur darauf ausgelegt Kosten zu sparen, sondern auch die internen Abläufe in Unternehmen papierlos und damit effizienter – insbesondere schneller und günstiger - zu gestalten.

Wie funktioniert das Input und Output Management von REISSWOLF?

Kurz gesagt – sehr einfach. Wir digitalisieren Ihren Empfang und Versand von physischer Briefpost. Mit uns erhalten Sie Ihre tägliche Briefpost nicht mehr in einer vollen Postkiste oder in einem Stapel Briefe auf Ihren Schreibtisch, sondern bequem in unserer Software als PDF pro Sendung bereitgestellt. Somit haben Sie tagesaktuell Zugriff auf Ihre Briefpost – jederzeit und überall. Dies gilt auch für den Versand Ihrer Briefpost – egal ob Einzelbriefe oder Massensendungen, mit unserer Software versenden Sie Briefe digital. Ohne Postamt, ohne Druck, ohne Kuvertieren.

Das spart personelle und finanzielle Ressourcen. Unsere Softwarelösung ist eine Plug-n-Play Lösung, die einfach und unkompliziert in Ihre bestehenden Systeme und digitale Prozesse integriert werden kann. Als einzigartiges Service rund um den digitalen Posteingang und Postausgang bieten wir zudem die sichere Langzeitarchivierung Ihrer Originalpost sowie bei Bedarf die zertifizierte Vernichtung sämtlicher Originale an – DGSVO konform und rechtssicher.

Input und Output Management von REISSWOLF – Ihre Vorteile

Mit unserer Softwarelösung sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern Sie reduzieren auch Ihren CO² Abdruck und gestalten Ihre Abläufe papierlos und damit effizienter. Ihre Briefpost findet den direkten Weg in bereits vorhandene Prozesse. Ohne Umwege, ohne Standortbindung und ohne Ausfälle durch Urlaubs- oder Krankentage:

Digitaler Posteingang (Input):

Empfang jederzeit und überall - digital

Tagesaktuell als PDF

High-End-Scan mit Volltexterkennung

Automatische Klassifizierung (z. B. Rechnung, Bestellung, Vertrag etc.)

Rechnungserkennung

Auslesen der Empfänger und automatische Weiterleitung

Physische Langzeitarchivierung Ihrer Originale

Datenschutzkonforme Vernichtung der Originale

Bei Bedarf jederzeit Zustellung der Originale möglich

Digitaler Postausgang (Output):

Versand von Einzelbriefen und Massensendungen

Senkung interner Bearbeitungszeiten

Porto sparen

Druckkosten reduzieren

CO² Reduktion

Versandstatus jederzeit einsehbar

Übersichtliches Dashboard zur Steuerung des Postausgangs

Tagesaktueller Versand der Briefe





REISSWOLF – Ihr Full Service Partner für sicheres Datenmanagement

REISSWOLF ist seit 25 Jahren in Österreich tätig und mittlerweile an vier Standorten präsent – Leobendorf, Hörsching, St. Andrä sowie Innsbruck. Wir sind Experten für Datenschutz und verfügen über ein vielfältiges Dienstleistungsportfolio für Datenmanagement – digital und analog. Unser Unternehmensname wurde zu einem Synonym für sichere und datenschutzkonforme Akten- sowie Datenträgervernichtung und Datenlöschung. Als Full Service Partner sind wir darüber hinaus überaus erfolgreich in den Bereichen physische Archivierung sowie Digitalisierung und im Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und entwickeln individuelle Lösungen gemeinsam mit Ihnen. Dabei stehen für uns Sicherheit, Kosteneffizienz und insbesondere der Datenschutz stets im Mittelpunkt. Sie haben ein Anliegen? Wir unterstützen Sie gerne! Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin. Wir freuen uns darauf den Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen.

Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne. Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

Rückfragen & Kontakt:

+43 699 168 200 17

julian.schmedler @ reisswolf.at