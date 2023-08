Mit FH-Promotionsrecht heimische Forschung stärken, Talente fördern und Wertschöpfung steigern

FHK bekräftigt erneuten Apell der Bundesländer an BM Polaschek auf rasche Umsetzung

Wien (OTS) - In ihrer „Melker-Deklaration“ (OTS vom 29.8.2023) fordern die Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich erneut das Promotionsrecht für Fachhochschulen vom Bund ein. Damit wird eine langjährige Forderung der Fachhochschul-Konferenz (FHK) bekräftigt, die nun rasch umzusetzen ist.

FHK-Präsidentin Ulrike Prommer dazu: „Mit dieser Deklaration verstärken die Bundesländer den Beschluss der Landeshauptleutekonferenz vom 7. Juni 2023, in dem das Promotionsrecht für Fachhochschulen bereits als wesentlicher Standortvorteil für Österreich und für die Weiterentwicklung der Fachhochschulen identifiziert wurde. Dieser erneute Vorstoß der Bundesländer freut uns sehr, denn für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs ist das Doktorat ein Kernelement ihrer Karriere. Mit dem Doktorat können wir Talente besser fördern und auf ihre Laufbahn in Forschung und Entwicklung vorbereiten. Wir hoffen sehr, in dieser Angelegenheit jetzt rasch einen wesentlichen Schritt weiterzukommen und die Einführung von Doktoratsstudien an den Fachhochschulen durch den Bund zu erreichen.“

Wie eine aktuelle Wertschöpfungsstudie zeigt, trägt die anwendungsorientierte Forschung der Fachhochschulen zum Innovationspotenzial und zur Weiterentwicklung der österreichischen Wirtschaft in besonderem Maße bei. Bereits jetzt arbeiten etwa 1.500 FH-Studierende in der Forschung. Die Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit und Gesundheit.

„Mit dem Promotionsrecht könnten wir die Forschung an Fachhochschulen als wirkungsvollen Motor für wirtschaftliche Innovationen noch effektiver nutzen. Die Fachhochschulen brauchen jetzt die gesetzliche Möglichkeit, extern akkreditierte Doktoratsstudien anbieten zu können!“, appelliert Präsidentin Prommer.

