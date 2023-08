Verleihung der Emma Goldman Awards für Feminismus- und Ungleichheitsforschung 2023

Die Awards werden jährlich von der FLAX Foundation an renommierte Wissenschaftler:innen verliehen. Das IWM ist erfreut, die Verleihung das vierte Jahr in Folge auszurichten.

Wien (OTS) - Um innovative Forschung zu feministischen Themen und Ungleichheitsfragen zu fördern, verleiht die niederländische FLAX Foundation jedes Jahr den Emma Goldman Award (dotiert mit EUR 50.000) sowie den Emma Goldman Snowball Award (dotiert mit EUR 10.000) an Wissenschaftler:innen in Europa. Die Awards wurden 2020 im Gedenken an die feministische Aktivistin Emma Goldman (1869-1940) ins Leben gerufen, die als eine der wichtigsten Protagonist:innen des US-amerikanischen Anarchismus und der Friedensbewegung gilt. Zwei Preisträger:innen pro Jahr erhalten zudem ein Fellowship am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM).

Am kommenden Freitag, den 8. September, findet die Verleihung der vierten Emma Goldman Awards in der Bibliothek des IWM statt. Eröffnet wird der Abend von IWM-Rektor Misha Glenny mit einer kurzen Willkommensrede, gefolgt von Vorträgen zweier hochkarätiger Forscherinnen:

Susan Zimmermann spricht über Women’s Trade-unionist Internationalism and the Politics of Women’s Work: Crossing Borders in the 1950s. Die Historikerin und Professorin an der Central European University forscht vorrangig zur Arbeits- und Geschlechterpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts mit Fokus auf Österreich-Ungarn und dem staatssozialistischen Europa.





Stefanie Boulila wird im Anschluss über Anti-racist Feminism and the Cultural Politics of Democracy reflektieren. Boulila ist Forschungsverantwortliche am Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern und war 2021 Emma Goldman-Preisträgerin.

Die Auszeichnung der Preisträger:innen bildet den feierlichen Abschluss des Abends. Geleitet wird die Zeremonie von IWM Permanent Fellow Mieke Verloo.



Das IWM und die FLAX Foundation laden Medienvertreter:innen herzlich zur Preisverleihung ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter diesem Link.



Weitere Informationen zur FLAX Foundation unter www.flax-foundation.net.

Emma Goldman Awards 2023

Datum: 08.09.2023, 18:00 - 20:30 Uhr

Ort: Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

Spittelauer Lände 3, 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.iwm.at/event/emma-goldman-awards-2023

