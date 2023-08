Dank der Stimme Karriere machen

Ob in Zoom-Meetings, Verkaufsgesprächen oder Vorträgen: Jeder muss im Job mal sprechen – und wer dabei überzeugt, kommt in der Karriere weiter voran.

Wien (OTS) - Profi-Sprecher Patrick Khatrao verrät im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller wie jeder mit Charisma und Begeisterung im Berufsleben überzeugt.

"Um befördert zu werden, muss man überzeugend klingen und Menschen begeistern können." Der Profi-Sprecher vertont seit über 7 Jahren Hörbücher und bildet jedes Jahr über 100 Sprecher aus. Er weiß genau, mit welchen Tricks wir so sprechen, dass man uns das Gesagte auch abkauft.

Neues Gesetz zum Schutz für hinweisgebende Personen



Das Hinweisgeberschutzgesetz ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten.



Was das konkret bedeutet und für welche Unternehmensgrößen und Organisationsformen dieses Gesetz neue Verpflichtungen nach sich zieht, erklärt der CEO und Co-Founder von whistle.law Johannes Jakob, im Interview mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Die EU-Hinweisgeberschutz-Richtlinie zum Schutz von Personen die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit beobachtete Verstöße melden, müssen dies ab sofort bei einer internen Meldestelle tun können.

Erfahren Sie mehr zu den Hintergründen und dem aktuellen Stand des Hinweisgeberschutzgesetzes in diesem Gespräch.

Copywriting garantiert eine top Conversion Rate



Was hat Copywriting mit Conversion zu tun und was muss man über die Bedeutung der Optimierung von Werbe- und Verkaufstexten wissen.



In diesem Gespräch zwischen Michael Schafhauser, seines Zeichens Copywriter und CEO der Schafhausen & Schafhausen Consulting GmbH und Otto Koller, Herausgeber MedienManager, erklärt der Experte was Copywriting mit Conversion zu tun hat und was man über die Bedeutung der Optimierung von Werbe- und Verkaufstexten wissen muss.

Entgegen allen Mythen aus der Vergangenheit, die Teils hartnäckig behaupten, dass das „Texten von Texten“ eine brotlose Kunst sei, erklärt er warum er sich gemeinsam mit seinem Team vor Aufträgen kaum erwehren kann. In ChatGPT & Co. sieht er für die Zukunft keine Bedrohung für seinen Berufsstand, sondern erlebt derartige KI als hilfreiche und willkommene Assistenten.

Connected TV - zunehmend beliebter

Immer mehr Menschen möchten auf Streaming-Dienste und internetbasierte Inhalte zugreifen.



CTV ermöglicht es den Nutzer:innen, ihre Lieblingsinhalte auf Abruf zu sehen, ohne auf das traditionelle Fernsehprogramm angewiesen zu sein. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, effektiv Ihre Zielgruppe zu erreichen, da gezielte Werbung auf Basis von Benutzer:innendaten geschalten wird, um eine höhere Relevanz zu erzielen.

CTV – oder auch Connected TV – ist Werbung innerhalb von Streaming-Diensten oder Mediatheken. ATV – oder auch Adressable TV – hingegen ist Werbung auf einem internetfähigen TV-Gerät innerhalb des linearen Programms.

Im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller berichtet Matthias Zottl, seines Zeichens Head of Online bei der IP Österreich, dem führenden crossmedialen Reichweitenvermarkter, über bislang unbekannte Werbechancen für KMU, durch CTV - Connected TV.

