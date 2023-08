AVISO: Offizieller Besuch des Staatspräsidenten des Staates Israel Isaac Herzog in Österreich

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 5. September 2023 empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Staatspräsidenten des Staates Israel Isaac Herzog mit seiner Frau Michal Herzog zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach den Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich im Ostarrichi-Park.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

Eintreffen des Präsidentenpaares im Inneren Burghof, Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen gemeinsam mit Doris Schmidauer, Empfang mit militärischen Ehren und Begrüßungsfoto

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich aus

Ort: Präsidentschaftskanzlei, Ballhausplatz, 1010 Wien (Einlass von 9.00 bis 9.30 Uhr)

11.35 Uhr

Pressestatements der beiden Präsidenten

Sprache: Deutsch, Hebräisch mit Simultandolmetschung

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Hofburg, Rittersaal (Einlass von 10.30 bis 11.15 Uhr; Zugang über die Botschafterstiege im Schweizerhof)

13.55 Uhr

FOTO- UND FILMTERMIN während der Kranzniederlegung der beiden Staatsoberhäupter bei der Shoah Namensmauern Gedenkstätte

Ort: Ostarrichipark, 1090 Wien - Zutritt für Medien aufgrund der zu erwartenden Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich über die Frankgasse (Einlass von 13.00 bis 13.30 Uhr)



AUDIOVISUELLES MATERIAL

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht. Das Pressestatement in der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei wird live auf www.bundespraesident.at/livestream übertragen.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.



Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Montag, 4. September 2023: 9.00 – 17.00 Uhr

Dienstag, 5. September 2023: 8.00 – 13.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115-202561

E-Mail: irene.kaufmann@bka.gv.at

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Ausweise ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Bitte weisen Sie beim jeweiligen Eingang die Akkreditierung für diesen Besuch vor.

