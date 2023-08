FPÖ – Nepp: Schließung von Wiener Polizeistationen ist sicherheitspolitische Bankrotterklärung

Ludwig-SPÖ muss diesen Wahnsinn des Innenministers sofort stoppen

Wien (OTS) - Heftige Kritik an der angekündigten nächtlichen Schließung von 52 der insgesamt 81 Polizeistationen in Wiener übt der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp. „Wir haben fast jede Nacht Messerstechereien, Schlägereien und Raubüberfälle und dem ÖVP-Innenminsiterium fällt nichts besseres ein, als mehr als die Hälfte der Polizeistationen in Wien in der Nacht zuzusperren, womit dort keine Anzeigen mehr aufgenommen werden können. Das ist eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung“, so Nepp.

Nepp fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, sofort scharfen Protest einzulegen und diese Schließungen zu verhindern. „Wenn die ÖVP einen derartigen Anschlag auf die Sicherheit der Wiener plant, braucht es einen Schulterschluss aller anderen politischen Kräfte gegen diesen Wahnsinn von Innenminister Karner“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann und ergänzt, dass Karner hier ein gefährliches Spiel auf Kosten der Sicherheit der Wiener Bevölkerung treibt.

