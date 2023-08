Fonds Soziales Wien: Schutzraum für obdachlose Menschen an neuem Standort

Das Sofortmaßnahmen-Paket aufgrund der Angriffe auf obdachlose Menschen wird vom Fonds Soziales Wien (FSW) weiterentwickelt.

Wien (OTS) - Aufgrund der tätlichen Angriffe auf obdachlose Menschen hat die Stadt Wien seit 12. August 2023 nächtliche Schutzräume – zusätzlich zum Regelangebot der Wiener Wohnungslosenhilfe – geöffnet. Waren es zu Beginn 50 zusätzliche Plätze im FSW-Tageszentrum Obdach Josi, stehen aktuell 110 Plätze für obdachlose Menschen für einen sicheren Aufenthalt in den Nachtstunden zur Verfügung. Letzte Öffnung waren dabei 20 Plätze im Nachtquartier FSW-Obdach Favorita speziell für obdachlose Frauen.

„ Die binnen kurzer Zeit geschaffenen Plätze in den Schutzräumen werden gut angenommen. Wir haben hier eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent. Durch das herausragende Engagement von Mitarbeiter:innen des FSW, seiner Partnerorganisationen und von FSW Obdach konnten wir zeitnah diese Angebote schaffen. Dieses Angebot der Sofortmaßnahmen haben wir seit dem Start täglich evaluiert und jetzt einen weiteren Entwicklungsschritt gesetzt, um das Angebot an Schutzräumen für obdachlose Menschen weiterhin bereitstellen zu können “, so Markus Hollendohner, Leiter Wiener Wohnungslosenhilfe im FSW.

Nächtlicher Schutzraum für obdachlose Menschen: Neuer Standort im 2. Bezirk

Das FSW-Tageszentrum Obdach Josi öffnete erstmals in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte auch in der Nacht seine Türen für obdachlose Menschen. „ Die Mitarbeiter:innen, sowohl der Josi als auch allgemein von FSW Obdach, haben fast drei Wochen lang Nachtdienste besetzt und damit nicht nur Schutz sondern auch Solidarität mit obdachlosen Menschen gezeigt, darauf bin ich stolz. Es beweist, dass die Josi in der Stadt Wien zu Recht seit Jahrzehnten eine Institution ist “, so Barbara Trsek, Bereichsleitung FSW Obdach.

Da die Räume der Josi primär für den Betrieb des Tageszentrums ausgelegt sind, wurde intensiv nach alternativen Räumlichkeiten gesucht. „ Der nächtliche Schutzraum wird ab 30.08. vom Obdach Josi in die Räume der Wärmestube Darwingasse verlagert. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Wiener Rotes Kreuz können wir hier die selbe Kapazität anbieten und durch die räumliche Nähe zum Tageszentrum „Das Stern“ auch einen Aufenthalt untertags für die Nutzer:innen anbieten “, ergänzt Hollendohner. Um das veränderte Angebot bestmöglich an die Nutzer:innen zu vermitteln wird es in der Nacht von 30. auf 31.08. an beiden Standorten einen Nachtbetrieb geben. Am neuen Standort wird es neben dem Aufenthalt auch die Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Waltraud Kothbauer, Bereichsleiterin Wohnungslosenhilfe Wiener Rotes Kreuz ergänzt: „ Wir sind froh, dass wir mit der Einrichtung in der Darwingasse bis zu 50 wohnungslosen Menschen einen sicheren Aufenthalt in den Nachtstunden ermöglichen können. Dazu werden im Regelbetrieb jeweils 4 Mitarbeiter:innen von 21:00 bis 06:30 Uhr vor Ort sein. Neben der Versorgung der Hilfesuchenden ist es für uns vor allem wichtig, dort wo es gewünscht ist, soziale Nähe und Betreuung anzubieten .”

